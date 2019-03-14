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Госдума ужесточила закон о наказании лидеров преступных группировок

13:50 14.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных группировок, пишет РИА Новости.

Согласно документу за формирование и руководство ОПГ будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

За участие в собраниях организаторов преступной группы предполагаются такой же тюремный срок и штраф до миллиона рублей. Главарю ОПГ грозят от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

Кроме того, за "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается отдельный вид наказания — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Возможность отбывания условного срока исключена. Между тем лицо, которое состояло в ОПГ, но покинуло ее или начало сотрудничать со следствием, освобождается от уголовной ответственности.

Соответствующий законопроект в Госдуму внес Владимир Путин.

Темы: Боевики и незаконные вооруженные формирования в России, Законотворческая деятельность в России, Федеральная служба исполнения наказаний России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 21:09
Гость: Абалдеть !!!

У главарей, конечно, есть удостоверения, что они являются главарями. И они где-то зарегистрированы в качестве главарей? ... я своего соседа считаю главарём, но он не согласен со мной, так как считает главарём меня самого...
14.03.2019, 20:50
Гость: Ольга

Не смешите! У Васильевой каких то доказательств не хватало? А у Чубайса, Сердюкова?
14.03.2019, 20:28
Гость: Всем ворам воры!

Никак не пойму, как воры могут бороться с ворами? Единороссы по воровству дадут фору кому угодно, уже так, как воровал полковник Захарченко, единоросс, никому не удавалось! А губернаторы единороссы Хорошавин, Гайзер и другие? Смешно!
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