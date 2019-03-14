Госдума ужесточила закон о наказании лидеров преступных группировок

13:50

Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных группировок, пишет РИА Новости.

Согласно документу за формирование и руководство ОПГ будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

За участие в собраниях организаторов преступной группы предполагаются такой же тюремный срок и штраф до миллиона рублей. Главарю ОПГ грозят от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

Кроме того, за "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривается отдельный вид наказания — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Возможность отбывания условного срока исключена. Между тем лицо, которое состояло в ОПГ, но покинуло ее или начало сотрудничать со следствием, освобождается от уголовной ответственности.

Соответствующий законопроект в Госдуму внес Владимир Путин.