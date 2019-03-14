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Госдума в первом чтении приняла законопроект о выращивании опиумного мака

16:28 14.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак и коноплю, для производства обезболивающих лекарств.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что девять из десяти компаний, контролирующих «рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия», находятся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении России.

«Большая часть опийных лекарственных препаратов относятся к перечню жизненно необходимых, которые употребляют лица, имеющие выраженный болевой синдром, например онкологические больные, в основном на последней стадии. Потребность в этой категории товара есть всегда. Как минимум полмиллиона человек имеют потребность в наркотическом обезболивании», — отметил парламентарий.

За отмену запрета на выращивание наркосодежащих растений в медицинских целях неоднократно выступал Минпромторг.

В настоящий момент в России разрешено выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

В «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», внесены 11 наименований.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 22:05
Гость: Европеец

Неа - Это импортозамещение за Аргентину.
14.03.2019, 20:07
Гость: ????

А что Афганистан тоже объявил нам санкции?
14.03.2019, 18:34
Гость: Ray Bloom

Ну усё, теперь обкуримся. Даёшь опиум для народа!
Все комментарии (10)
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