Госдума в первом чтении приняла законопроект о выращивании опиумного мака

16:28

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак и коноплю, для производства обезболивающих лекарств.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что девять из десяти компаний, контролирующих «рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия», находятся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении России.

«Большая часть опийных лекарственных препаратов относятся к перечню жизненно необходимых, которые употребляют лица, имеющие выраженный болевой синдром, например онкологические больные, в основном на последней стадии. Потребность в этой категории товара есть всегда. Как минимум полмиллиона человек имеют потребность в наркотическом обезболивании», — отметил парламентарий.

За отмену запрета на выращивание наркосодежащих растений в медицинских целях неоднократно выступал Минпромторг.

В настоящий момент в России разрешено выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

В «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации», внесены 11 наименований.