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Сергея Брилёва исключили из общественного совета при Минобороны

20:13 14.03.2019
Фото со страницы Сергея Брилева в соцсети

Телеведущий Сергей Брилев больше не является членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ. В списке членов состава совета, опубликованном на сайте министерства, его имя не значится.

Сам журналист сообщил ТАСС, что не знает о своем выходе из состава совета. "Я не знаю, исключили меня или нет, мне никто про это не сообщал", - сказал Брилев

По словам телеведущего, он знал о предстоящей ротации совета из прессы. "Не моя прерогатива была меня в этот совет включать, не моя прерогатива была просить об исключении из этого совета. Насколько мне известно из интервью Павла Гусева, как раз примерно сейчас, в начале года, ну вот начало года и наступило, планировалась плановая ротация членов совета", - добавил он, отметив, что не общался с представителями Минобороны.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 00:42
Гость: Владимир

Очень скользкий, сомнительный тип этот Брилёв! Какая тьма ему подобных существ собралась и засела в несчастном останкинском телецентре! Всё кишит ими!
15.03.2019, 00:18
Гость: Евсей

Скорее всего, что ничего. При царях дворяне служили присутствием. Так и писали "" присутствовал 16 лет ...". А тут, пожалуй, до присутствия не доходило вовсе.
14.03.2019, 23:35
Гость: грек

Серёга, теперь ты меня послушай, мало быть образованным,ещё хуже быть заносщивым,нужно уметь УВАЖАТЬ тех с кем работаеш и помнить во имя чего ты живёш........
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