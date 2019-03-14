Сергея Брилёва исключили из общественного совета при Минобороны

20:13

Телеведущий Сергей Брилев больше не является членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ. В списке членов состава совета, опубликованном на сайте министерства, его имя не значится.

Сам журналист сообщил ТАСС, что не знает о своем выходе из состава совета. "Я не знаю, исключили меня или нет, мне никто про это не сообщал", - сказал Брилев

По словам телеведущего, он знал о предстоящей ротации совета из прессы. "Не моя прерогатива была меня в этот совет включать, не моя прерогатива была просить об исключении из этого совета. Насколько мне известно из интервью Павла Гусева, как раз примерно сейчас, в начале года, ну вот начало года и наступило, планировалась плановая ротация членов совета", - добавил он, отметив, что не общался с представителями Минобороны.