Место Жореса Алферова в Госдуме займет Павел Грудинин

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Президиум ЦК КПРФ в четверг решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лидера партии Геннадия Зюганова.

"Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин", - сказал Зюганов. Он отметил, что на заседании президиума ЦК рассматривались различные кандидатуры.

Зюганов добавил, что "это коллективное решение". "Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос", - отметил Зюганов.

По словам лидера партии, подход к выбору кандидата был очень внимательным. "Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин", - сказал Зюганов.

Политик напомнил, что еще не так давно партия и патриотические силы выдвигали Грудинина кандидатом в президенты РФ. "Он полностью реализовал нашу программу "10 шагов к достойной жизни", которая полностью преобразовалась в программу "20 шагов к достойной жизни" Грудинина. Эта программа, прежде всего, заботилась о простом труженике, развитии экономики, развитии и поддержке нашей промышленности, науки и образования, агропромышленного комплекса, и эта программа была широко поддержана избирателями", - отметил Зюганов.

По его словам, "миллионы граждан активно голосовали в ходе выборов за Грудинина, несмотря на попытки некоторых деятелей скомпрометировать нашего кандидата".

Кроме того, председатель ЦК КПРФ напомнил, что когда в свое время в депутаты был выдвинут Василий Стародубцев - "человек, который сидел в "Матросской тишине", был членом ГКЧП, - то кремлевская власть пыталась возражать, но тем не менее она вела себя достойно".

"Затем Стародубцев прекрасно работал в Государственной думе, возглавил Агропромышленный Союз РФ, а потом на выборах, честных, открытых в Тульской области дважды побеждал. И область, которая находилась в полумертвом состоянии, вытащил и активно проводил государственную общую политическую линию по развитию страны к преодолению наследия лихих девяностых", - сказал Зюганов.

Он выразил уверенность, "что и Павел Грудинин может работать над реализацией созидательной программы, более того, его пример создания народного предприятия, Совхоза имени Ленина, является лучшим не только в нашей стране, но и европейцы завидуют, что есть такое предприятие".

Зюганов напомнил, что "все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина". "Надеюсь, что власть предержащие будут уважать выбор граждан и не будут заниматься всякими инсинуациями, потому что призыв президента к сплоченности общества на фоне санкций, углубляющегося кризиса нами давно услышан", - добавил политик.

Отвечая на вопрос, что в связи с ожидаемым переходом на работу на уровень федерального депутата Грудинину придется, в частности, отказаться от управляющей должности в совхозе имени Ленина, Зюганов отметил, что и "Стародубцев тоже оформлял". "У нас есть опыт в этом плане. Там выросла плеяда сильных руководителей, ну и мы как общественная организация и движение, всегда шефствовали над народными предприятиями. Будем действовать и будем помогать. Все будет сделано в рамках закона", - сказал Зюганов.

Он также отметил, что появления Грудинина в зале Госдумы следует ждать в сроки, которые предусмотрены в рамках регламента.

Нобелевский лауреат по физике, член Российской академии наук Жорес Алферов умер в ночь на 3 марта на 89-м году жизни. Алферов был избран в Госдуму по общефедеральному списку. В связи с этим уполномоченный орган партии имеет возможность предложить ЦИК любую кандидатуру из состава данного списка.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин был избран председателем совета депутатов подмосковного Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он принимал участие в выборах президента РФ от КПРФ.

14 февраля совет депутатов Видного снял Грудинина с должности своего председателя. Позже они рассмотрели представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства и досрочно прекратили его депутатские полномочия.