Росавиация запретила полеты на Boeing 737 MAX

13:06

Росавиация ввела запрет на полеты в воздушном пространстве РФ самолетов Boeing 737 MAX.

Запрет будет действовать до особого указания.

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в ходе заседания коллегии Росавиации в четверг заявил, что к авиакатастрофам с Boeing 737 Max привели недостатки разработки и сертификации.

«Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing. Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники», — сказал Юрчик, его цитирует «Интерфакс».

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ephiopian Airlines, погибли 157 человек. Причины катастрофы пока официально не установлены. Известно, что крушение произошло через шесть минут после взлета. За последние полгода это уже вторая катастрофа с самолетом Boeing 737 Max 8. В октябре неподалеку от острова Ява упал индонезийский лайнер Lion Air. На борту находились 189 человек.

Запреты на полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии ввели практически все крупнейшие страны мира, в том числе США, Китай, члены Евросоюза.

Единственная российская авиакомпания, использующая Boeing 737 MAX, — это S7 Airlines. Она приостановила полеты своих лайнеров на следующий день после катастрофы в Эфиопии.