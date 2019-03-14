«Это и называется субъективная сторона»

12:06

В Совфеде признались, что закон о наказании за фейки нужен для удержания власти, а Рунет будет превращен в «приличное» общественное место



Андрей Александрович Клишас. Фото с сайта wikimedia.org

Совет Федерации одобрил в среду пакет из четырех законов о наказании за распространение фейковой информации и неуважение властей. Против их принятия проголосовали всего три сенатора.

На этот раз один из авторов этих документов, сенатор Андрей Клишас не стал прятаться от вопросов и уезжать на Таймыр, как он этот сделал во время обсуждения в Госдуме. Оказавшись на трибуне, Клишас сразу заявил, что новые законы не противоречат Конституции и правовым позициям Конституционного суда. Не увидел он в них и дублирования уже действующих норм законодательства.

Критику же в адрес законов, в частности со стороны Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сенатор считает несостоятельной. Он вообще дал понять, что готов серьезно дискутировать только с обладателями дипломов о юридическом образовании.

От СПЧ отклонить законы накануне призывала сенаторов на заседании профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Екатерина Шульман - известный политолог, считающаяся специалистом по проблемам законотворчества.

Клишас разъяснил, что блокировать СМИ и интернет-ресурсы, включая аккаунты в соцсетях, будут по решению прокуратуры во внесудебном порядке, а потом штрафовать на максимальную сумму до 1,5 млн рублей в порядке административного судопроизводства. Причем если зарегистрированным СМИ дадут шанс удалить фейк, то всех остальных заблокируют без предупреждения.

Примечательно, что прокуроры не будут обращать внимания на наличие умысла в действиях распространителей недостоверной информации. Их будет интересовать другое - способен ли фейк создать угрозу жизни и здоровью людей и, что особенно важно, способствовать возникновению массовых беспорядков. Наибольшая же угроза, по мнению сенаторов, может исходить из-за рубежа, где спят и видят, как бы свергнуть действующую власть в России.

«Новым законом предлагается механизм защиты общественно-политической ситуации, в том числе извне. Потому что если здесь будет искусственным образом устроена "оранжевая" свистопляска, то будут нарушены права всех», - высказался сенатор Олег Мельниченко.

Так он ответил на опасения своей коллеги Людмилы Нарусовой, которая заявила, что принимаемые нормы нарушают конституционное право граждан на свободное выражение своего мнения.

«Этот закон преследует репрессивную цель морального устрашения граждан», - сказала Нарусова. Попутно она сослалась на одну из европейских конвенций, которая, по ее словам, не допускает ограничения права на свободу выражения мнения исключительно по мотиву недостоверности распространенной информации.

«Но в этой конвенции ничего не говорится о свободе на распространение недостоверной информации под видом достоверной», - возразил ей профессиональный юрист Клишас.

Однако Нарусова не сдавалась и напомнила про фейковую историю о «распятом мальчике», показанную одним из федеральных телеканалов. «Кто-то будет отвечать?», - продолжала атаковать Клишаса Нарусова. Но тот извернулся и на этот раз, напомнив, что закон обратной силы не имеет.

Один из сенаторов выкриком с места предложил закончить дискуссию и перейти к голосованию. После этого члены Совфеда оперативно одобрили законы о наказании за неуважение власти. Но вряд ли кто-нибудь из них смог бы без бумажки воспроизвести норму о содержании информации, которая будет считаться оскорбительной.

Если цитировать документ дословно, то штрафовать и блокировать будут за распространение «информации, выражающей в неприличной форме <…> явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти».

При этом вводится дополнительная оговорка, что в данном случае распространяемая информация должна оскорблять «человеческое достоинство и общественную нравственность».

Сенатор и бывший прокурор Светлана Горячева опасается, что такие расплывчатые формулировки обернутся судебным произволом.

«Может получиться, что на практике один суд будет так понимать, а другой этак», - предположила она. Клишас ответил, что решение будет приниматься с учетом контекста и «в зависимости от намерения лица».

«Одно и то же слово может значить совершенно разные вещи. Это и называется субъективная сторона, которая подлежит анализу», - заявил сенатор.

Между тем, минимальный штраф за неуважение властей составит 30 тыс. рублей (правда, без административного ареста, который станет возможным только в случае рецидива). На третий же раз нарушителей собираются штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей или арестовывать на срок до 15 суток.

Нарусова, которая выступила и против второго закона, заметила, что «авторитет власти надо заслужить». Но Клишас и тут нашелся с ответом, заметив, что закон не призывает никого уважать.

В нем говорится, что нельзя оскорблять, причем в неприличной форме, добавил он. «Интернет должен стать общественным пространством, в котором соблюдаются правила допустимого поведения», - заявил сенатор.

Коллеги Клишаса по палате не стали возражать против новых норм. Было видно, что их впечатлил рассказ о наказании за якобы аналогичные нарушения в других странах, в которых не только штрафуют на десятки тысяч евро, но и сажают в тюрьму.

«Правильно!», - снова кто-то выкрикнул из зала, после чего сенаторы со спокойным сердцем нажали кнопки «за».

Автор: Елена Земскова