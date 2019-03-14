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Путин пожертвовал личные средства на главную икону храма Вооруженных сил

09:55 14.03.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пожертвовал средства на создание центральной иконы главного собора Вооруженных сил РФ.

Как сообщает Интерфакс, данную информацию подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин действительно перевел свои личные средства на икону, но сумму уточнять не стал. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что «это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать».

«Президент лично присутствовал на церемонии закладки камня этого храма и не может, конечно, оставаться равнодушным к этой иконе и строительству», - добавил Песков.

Напомним, главной иконой храма Вооруженных сил России станет образ Спаса Нерукотворного. Размеры иконы составят 90х80 сантиметров.

Для иконы будет использована уникальная деревянная основа, созданная из комбинации фрагментов частей лафета из-под орудия XVIII века (поднят со дна Невы), и прикладов стрелкового оружия, которым солдаты защищали Отечество.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 11:35
Гость: D.D.

икноспонсор наш пенсионнозажимательный
14.03.2019, 11:20
Гость: Ротенберг

из откатов с крымского шоссе компенсирует
потери в разы.
14.03.2019, 11:18
Гость: Разве может

человек изменивший присяге чем то жертвовать?
Все комментарии (21)
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