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Число россиян решили увеличить за счет мигрантов

11:12 14.03.2019
Фото: migrant.ru
Фото: migrant.ru
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Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных стран. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренние источники.

По данным СМИ, до 2024 года планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

В рабочую группу по реализации концепции миграционной политики России вошли 24 человека — в основном чиновники и парламентарии. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. Глава государства Владимир Путин дал ему самые широкие полномочия.

Серьезно заняться вопросами миграции ранее поручил правительству лично Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он отметил, что Россия вошла в сложный демографический период, а рождаемость падает.

С начала текущего года в России действует национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России, Миграционная политика в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 11:55
Гость: Pupsik

Вместо того чтобы создать социально-экономические и морально-информационные условия для размножения собственного народа путинцы решили превратить РФ в среднеазиатский кишлак. То есть это геноцид коренного населения путем этнического замещения. Надо в Гаагу иск подавать.
14.03.2019, 11:42
Гость: Петро

Я лично ЗА! Это один из путей исправления демографической ситуации в России.
Только принимать нужно не азиатов, а прежде всего русскоязычных и славян.
И если из Узбекистана -Казахстана, то прежде всего желающих переехать в Россию - русских-беларусов-украинцев.
Но начинать нужно с другого, уже сейчас сотни тысяч людей-наших соотечественников, маются месяцами а то и годами в ожидании получения вида на жительство и гражданства.
Это громадная кормушка для чиновников из миграционных служб и они всячески затягивают принятие решения и ставят препоны, чтобы тянуть деньги с отчаявшихся людей.
То есть подытоживаю- решение правильное, но подходить к его реализации нужно весьма осторожно, чтобы не устраивать из России проходной двор и не принимать нежелательные элементы.
Мусульман у нас и так хватает.
14.03.2019, 11:35
Гость: Новая физкультура населения?

К гадалке можно не ходить, новая физкультура населения - это будет китайская народная гимнастика, исполняемая ими по утрам в парках. А вы подумали, к вам 10 миллионов молдаван переедет?
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