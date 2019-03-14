Число россиян решили увеличить за счет мигрантов

11:12

Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных стран. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренние источники.

По данным СМИ, до 2024 года планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

В рабочую группу по реализации концепции миграционной политики России вошли 24 человека — в основном чиновники и парламентарии. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. Глава государства Владимир Путин дал ему самые широкие полномочия.

Серьезно заняться вопросами миграции ранее поручил правительству лично Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он отметил, что Россия вошла в сложный демографический период, а рождаемость падает.

С начала текущего года в России действует национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».