В Шиесе активисты избили строителей экотехнопарка

17:51

Заблокированная в Шиесе стройка экотехнопарка опять на первых полосах российских газет. «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор протаранил бытовку», «Человека придавили ковшом»

К стыду сотрудников СМИ, все эти кричащие заголовки на поверку оказались банальной провокацией, как это все чаще случается в последнее время с противниками строительства экологического объекта близ поселка Урдома. Серьезно пострадавшими при нападении так называемых активистов оказались сами строители, доставленные в больницу с многочисленными травмами.

Фото с сайта m.echosevera.ru

Что же произошло в ночь на пятницу у железнодорожной станции Шиес? Как известно, уже несколько недель строительство экотехнопарка, предназначенного для длительного хранения и переработки твердых коммунальных отходов, заблокировано хорошо организованной группой активистов. Некоторые СМИ даже называют их «ополченцами» , потому что речи о мирном протесте и поиске компромиссов тут действительно не идет. Напротив, действия «ополченцев» уже не раз открыто нарушали российское законодательство. Не стал исключением и новый скандал в Шиесе.

Вечером минувшего четверга рабочие решили покинуть стройплощадку, поскольку ни топлива, ни материалов туда подвезти уже давно не удается – единственная дорога заблокирована активистами. Оставить дорогостоящие машины без людей очевидным образом невозможно, ведь от такого подарка противники строительства не откажутся. Они уже обстреливали грузовики из ружей, рубили линию электропередачи, так что представить себе, что произойдет в этом случае с экскаваторами и грузовиками, совсем нетрудно.

А дальше случилось удивительное: активисты отказались выпускать строителей. «Никто никуда не поедет, будете сидеть здесь, пока все не передохнете!» - заявили «мирные борцы за природу». Странная позиция для противников строительства, подтверждение которой можно найти в пабликах противников экотехнопарка. На недоуменный вопрос в комментариях, а зачем надо было мешать уезжающей технике, один из активистов бесхитростно отвечает – так ведь она же поедет дороги строить! То есть не только против экотехнопарка стоят здесь «ополченцы», но и против любого строительства, любого развития.

Дальнейшее развитие событий в Шиесе это подтверждает.

На пути уходящей техники стояла бытовка активистов. Когда идущий впереди колонны экскаватор попытался аккуратно сдвинуть ее в сторону, разъяренные противники строительства напали на него, бросив коктейль Молотова. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях самими «ополченцами», хорошо видно их неадекватное поведение, в том числе и нападения на строителей.

Впрочем, снимали они далеко не все. О том, что водителя экскаватора силой выволокли из кабины, привязали к дереву и на протяжении трех часов избивали. Врачи подозревают перелом позвоночника. Еще одному рабочему «мирные активисты» выбили несколько зубов.

«Было страшно, честное слово — полное впечатление, что они не в адеквате, то ли обкуренные, то ли просто пьяные, - рассказал по телефону журналистам один из присутствовавших там строителей. - В экскаватор бросили бутылку с «коктейлем Молотова», водитель чуть не сгорел заживо. Активисты вытащили нашего экскаваторщика из кабины, избили, а потом взяли и привязали к дереву в лесу, продолжая избивать в течение трёх часов! Отметелили ни за что и несколько других рабочих, которые просто хотели домой. Потом их тоже связали…Знайте, что мы сами ни на кого не нападали, что это нас избивали и обзывали, как только можно только за то, что хотели уехать со стройки. Мне рассказали, что наш главный механик Леша Козлов сейчас в урдомской больнице, врачи говорят: гематомы по всему телу и лицу, он лежит, не шевелится с подозрением на перелом бедра и перелом позвоночника. Еще какие-то внутренние повреждения, у него отнялась речь, и не действуют ноги».

Согласно Справке о причинении вреда здоровью активистами работникам подрядчика ООО «Технопарк» 14-15 марта 2019 года, у экскаваторщика - главного механика Козлова Алексея Михайловича - не исключён подкапсульный разрыв селезенки и печени, сотрясение головного мозга, подозрение на перелом позвоночника. Кроме того, у Козлова действительно отказали ноги и пропала речь, он ничего не может сказать.

Примечательно, что вызванная на место происшествия полиция добиралась до места происшествия четыре часа. То ли доблестные стражи порядка чего-то боялись, то ли были заняты более важными делами. Но разве коктейли Молотова и агрессивная толпа – это недостаточный повод поторопиться? К сожалению, руководство правоохранителей хранит молчание.

Все происходящее вокруг экотехнопарка в Шиесе как-то не вяжется с защитой природы и борьбой за экологию. Скорее можно говорить о хорошо организованной и очень жесткой акции, направленной на эскалацию скандала и раскачивание общественного недовольства. Чем-то это напоминает памятные украинцам события на Майдане в 2014 году. Но хочется надеяться, что до человеческих жертв в Архангельской области все же не дойдет, хотя в четверг ситуация уже вплотную приблизилась к этой опасной черте.