«Победе» предложили вместо Boeing 737 MAX купить российские лайнеры МС-21

11:01

Правительство рекомендовало лоукостеру «Победа» рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо 30 лайнеров Boeing 737 MAX, сообщают «Ведомости».

Покупку 30 Boeing в декабре 2018 года не одобрила подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова, рассказали источники издания. Представитель Борисова сообщил, что вопрос «стоит на повестке дня».

Первые 50 самолетов МС-21 должен приобрести «Аэрофлот». Источник газеты, близкий к «Аэрофлоту», допустил, что на «Победу» российских самолетов может не хватить.

Покупку Boeing должна утвердить правительственная комиссия по импортозамещению. Представитель Борисова рассказал, что в комиссии ждут доклад Минпромторга о том, сможет ли российский производитель гарантировать поставки МС-21 с учетом других заказов. Если российский авиапром не сможет заменить этот заказ, то комиссия одобрит покупку Boeing, сообщил неназванный федеральный чиновник.

Компания Boeing 14 марта приостановила поставки самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии с участием лайнера этого типа.