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«Победе» предложили вместо Boeing 737 MAX купить российские лайнеры МС-21

11:01 15.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Правительство рекомендовало лоукостеру «Победа» рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо 30 лайнеров Boeing 737 MAX, сообщают «Ведомости».

Покупку 30 Boeing в декабре 2018 года не одобрила подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова, рассказали источники издания. Представитель Борисова сообщил, что вопрос «стоит на повестке дня».

Первые 50 самолетов МС-21 должен приобрести «Аэрофлот». Источник газеты, близкий к «Аэрофлоту», допустил, что на «Победу» российских самолетов может не хватить.

Покупку Boeing должна утвердить правительственная комиссия по импортозамещению. Представитель Борисова рассказал, что в комиссии ждут доклад Минпромторга о том, сможет ли российский производитель гарантировать поставки МС-21 с учетом других заказов. Если российский авиапром не сможет заменить этот заказ, то комиссия одобрит покупку Boeing, сообщил неназванный федеральный чиновник.

Компания Boeing 14 марта приостановила поставки самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии с участием лайнера этого типа.

Темы: Авиакатастрофы, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 14:22
Гость: stalker

Как можно купить то, что еще не выпускается ? Насколько мне известно, серийное производство самолетов МС-21 запланировано на 2020 год. Но не удивлюсь, если это начнется позднее из-за различного рода санкций.
15.03.2019, 14:09
Гость: Иван простак

Ну если победа подпишет договор на поставку, то как раз будет пара сотен заказанных бортов. Ну вообще то прямо не верится, что правительство России наконец то приняла протекционистские меры к отечественному производителю.
15.03.2019, 13:39
Гость: Трамп

Это конечно замечательно, продвигать,"рекомендовать" отечественное. Осталось самую ерунду понять. Крылья к этому самолету уже нашли? В принципе он когда то из цеха выидет?
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