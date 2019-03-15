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Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве

17:59 15.03.2019
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Технический специалист одного из филиалов компании "Газпром" погиб, выпав из окна офиса на улице Наметкина в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Мужчина упал из окна офиса высотки на улице Наметкина. Он скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, в Управлении информации ПАО "Газпром" "Интерфаксу" подтвердили факт гибели сотрудника компании, не уточнив обстоятельств.

"Подтверждаем, что сегодня в Москве на территории офиса на ул. Наметкина, 16 погиб технический специалист одного из филиалов "Газпрома", - говорится в сообщении.

"Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы", - сообщили в компании.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Газпром
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 21:50
Гость: "Он

слишком много знал..." (с) к/ф "Бриллиантовая рука"
15.03.2019, 21:28
Гость: Питон

Одному пенсионеру несколько лет не разрешали подключить газ. Он собрал все свои накопления и пошел в газпром пробивать своё дело. С последними деньгами ему расстоваться очень не хотелось и он подговорил своего соседа сходить с ним и помочь. Как только функционер газпрома подпишет разрешение и получит взятку пенсионер кашленет а его друг за дверью сразу гомко постучит в двери кабинета и скажет открывай собака милиция и войдет. Всё так и случилось когда постучали в двери и сказали это милиция функционер здорово напугался а пенсионер сказал это за тобой пришли взяточник прыгай в окно а то посадят ну тот с дуру и прыгнул. А пенсионер выглянул в окно плюнул забрал свои деньги и ушёл довольный.
15.03.2019, 20:51
Гость: Иногда

А с техническими специалистами по мытью денег?
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