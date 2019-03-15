Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве

17:59

Технический специалист одного из филиалов компании "Газпром" погиб, выпав из окна офиса на улице Наметкина в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Мужчина упал из окна офиса высотки на улице Наметкина. Он скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны, в Управлении информации ПАО "Газпром" "Интерфаксу" подтвердили факт гибели сотрудника компании, не уточнив обстоятельств.

"Подтверждаем, что сегодня в Москве на территории офиса на ул. Наметкина, 16 погиб технический специалист одного из филиалов "Газпрома", - говорится в сообщении.

"Причины случившегося устанавливают правоохранительные органы", - сообщили в компании.