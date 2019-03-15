Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взятки

15:30

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР Екатеринбурга. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает «Коммерсант».

Адвокат Игорь Трунов подтвердил задержание депутата. По его словам, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытию задержан и доставлен в суд.

Как считает следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили от руководителя холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства. В частности, в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям, пишет «Интерфакс». Михаил Юревич сейчас проживает в Великобритании и объявлен в розыск.

В конце прошлого года Госдума лишила Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности.