Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

21:04

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", - сказала судья Надежда Ханкевич.

Адвокат Игорь Трунов заявил, что Белоусов планирует вернуться в Москву и продолжить работу. "Белоусов планирует в ближайшее время вернуться в Москву и приступить к исполнению своих обязанностей в Госдуме", - сказал защитник.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей неофициального холдинга "Автобан" взятку в размере более 3,25 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Как следует из материалов дела, следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.