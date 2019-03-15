]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

21:04 15.03.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", - сказала судья Надежда Ханкевич.

Адвокат Игорь Трунов заявил, что Белоусов планирует вернуться в Москву и продолжить работу. "Белоусов планирует в ближайшее время вернуться в Москву и приступить к исполнению своих обязанностей в Госдуме", - сказал защитник.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей неофициального холдинга "Автобан" взятку в размере более 3,25 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Как следует из материалов дела, следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.03.2019, 10:51
Гость: Уже давно

Они это сказали ещё в 1991 году по команде великого ленинца, члена политбюро Барыса Ельбасы.
16.03.2019, 10:12
Гость: Александру...

И сомнений нет в этом,скоро "едросы" развесят агитки :"аршуков ,наш президент".Гниль и лицемерие,основные "достижения"в Кремле "питерских"за 20 лет "сидения" на Москве.Болото.
16.03.2019, 09:48
Гость: Татьяна Алексеевна

Мало того : после расстрела, ПУЛЮ вместе со СЧЕТОМ стоимости этой пули посылают родственникам для памяти и ОПЛАТЫ.
Все комментарии (22)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.