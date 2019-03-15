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Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала

12:51 15.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, выявившей нарушения при строительстве завода, на территории которого специалисты Росприроднадзора и прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов и свалки отходов производства. Строительство приостановлено с 15 марта.

Строительство завода в Култуке началось в январе 2019 года. Первую очередь предполагается запустить в декабре 2019 года, а полностью завершить строительство — в 2021 году. Около 80% продукции пойдет на экспорт — в основном, в Китай, Южную Корею и Монголию.

Планы построить завод по розливу воды в Култуке вызвали протесты со стороны жителей региона, которые разместили в интернете петицию (она набрала почти один миллион голосов), а также запланировали акции протеста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить проект строительства завода на соответствие «самым строгим экологическим стандартам», а стилист Сергей Зверев, который в детстве жил в поселке Култук, устроил одиночный пикет у Кремля.

Темы: Байкал, Строительство и ремонт, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 19:02
Гость: такиминадо

Получается, что проводя одиночный пикет на Красной площади с протестом против строительства этого завода, Зверев демонстрировал прогосударственную позицию, а те, кто его вязал - соответственно, антигосударственную. Но извиняться перед ним никто, естественно, не собирается. Таковы российские реалии.
15.03.2019, 18:28
Гость: Товарищ Сухов

Ситуация: Китайские гавкучие борзые рвутся на северные земли пасть раскрыв и слюной брызгая.
*
Пора строить вторую стену противо-Китайскую. Первая-то уже не выполняет свою функцию - не держит стада псов с юга рвущихся на север. Первую-то строили наши предки, теперь и наш черед настал.
15.03.2019, 18:22
Гость: Товарищ Сухов

Не в зверях сила. Да и видели ли вы этого попугая в перьях и губах раскрашенных с короной дамской на глупенькой головке? Откуда же там сила? Такая же сила и у пернатого кирконова. Они там с попугачатами и галчатами детей новорожденных себе покупают ради спасения имущества своего. Передавать некому будет замки-то...
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