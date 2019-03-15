Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала

12:51

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, выявившей нарушения при строительстве завода, на территории которого специалисты Росприроднадзора и прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов и свалки отходов производства. Строительство приостановлено с 15 марта.

Строительство завода в Култуке началось в январе 2019 года. Первую очередь предполагается запустить в декабре 2019 года, а полностью завершить строительство — в 2021 году. Около 80% продукции пойдет на экспорт — в основном, в Китай, Южную Корею и Монголию.

Планы построить завод по розливу воды в Култуке вызвали протесты со стороны жителей региона, которые разместили в интернете петицию (она набрала почти один миллион голосов), а также запланировали акции протеста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить проект строительства завода на соответствие «самым строгим экологическим стандартам», а стилист Сергей Зверев, который в детстве жил в поселке Култук, устроил одиночный пикет у Кремля.