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РПЦ попросила отдать ей Спасо-Андроников монастырь и музей Андрея Рублева

14:37 15.03.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать в ведение Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в конце января патриарх направил в Росимущество письмо с просьбой передать здания в рамках закона о реституции.

В пресс-службе Росимущества подтвердили, что получили письмо патриарха и начали работу по этому вопросу. Ведомство решило узнать позицию Минкульта и музея имени Рублева, а также установить с помощью архивов, соответствуют ли объекты монастыря критериям передачи.

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин выступил против передачи всего комплекса монастыря в ведение РПЦ. «Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — сказал он, отметив, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ. В Минкульте пока не комментировали просьбу патриарха Кирилла.

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает с 1960 года. В его коллекции находятся работы иконописцев Андрея Рублева и Дионисия и другие шедевры, в том числе икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века.

По закону о реституции РПЦ ранее заявила права на Исаакиевский собор в Петербурге, где сейчас расположен музей. В декабре 2016 года комитет имущественных отношений Петербурга распорядился передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Против решения выступили представители музейного сообщества и жители Петербурга, в итоге процесс передачи затянулся.

Темы: Москва, Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.03.2019, 22:14
Гость: Вы не большевик, часом?

То есть, отнятое у верующих, им возвращать нельзя?
15.03.2019, 22:11
Гость: Кто по-твоему монастырь построил?

Музейные работники?
15.03.2019, 21:35
Гость: Построила этот монастырь Русская Православная Церковь.

Уверены?
В XIV–XV веках и далее она прям так и называлась Русская Православная Церковь?

Там у вас все такие тупые?
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