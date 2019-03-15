РПЦ попросила отдать ей Спасо-Андроников монастырь и музей Андрея Рублева

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Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать в ведение Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в конце января патриарх направил в Росимущество письмо с просьбой передать здания в рамках закона о реституции.

В пресс-службе Росимущества подтвердили, что получили письмо патриарха и начали работу по этому вопросу. Ведомство решило узнать позицию Минкульта и музея имени Рублева, а также установить с помощью архивов, соответствуют ли объекты монастыря критериям передачи.

Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин выступил против передачи всего комплекса монастыря в ведение РПЦ. «Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — сказал он, отметив, что музей готов к сотрудничеству с РПЦ. В Минкульте пока не комментировали просьбу патриарха Кирилла.

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает с 1960 года. В его коллекции находятся работы иконописцев Андрея Рублева и Дионисия и другие шедевры, в том числе икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века.

По закону о реституции РПЦ ранее заявила права на Исаакиевский собор в Петербурге, где сейчас расположен музей. В декабре 2016 года комитет имущественных отношений Петербурга распорядился передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Против решения выступили представители музейного сообщества и жители Петербурга, в итоге процесс передачи затянулся.