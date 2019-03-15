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Володин поручил оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

15:06 15.03.2019
Вячеслав Володин. Фото с сайта vvolodin.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам оценить экономические потери Крыма за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины и через европейские институты обязать Киев компенсировать убытки региона.

«Украина <...> обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке. (Украина. — Прим. ред.) разрушила экономику Крыма и Севастополя. Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовалам, — заявил Володин на совместном заседании Совета Госдумы с Госсоветом республики.

«В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счёт той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась... И через европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», — цитирует спикера Госдумы РИА Новости.

При этом, по словам Володина, после вхождения в состав России крымская экономика совершила качественный рывок: валовой региональный продукт в 2018 году составил 217 тысяч 200 рублей на душу населения, это 40-е место в России.

Темы: Государственная Дума РФ, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 21:53
Гость: Понесла-а-ась!..

Что, в прибалтов решили поиграть?
Что с Неньки теперь содрать можно?
Только последние синтетические кружевные труселя.
15.03.2019, 21:36
Гость: из киева

"правовая основа отсутствовала" - во, как!
А на каком основании тогда РФ арендовала 20 лет базу ЧФ РФ в Крыму и подписывала Харьковские соглашения 2010-го года? Володин совсем недурак или только непридуривается?
15.03.2019, 21:03
Гость: леня

Че то не понял ничего.... может "в составе РФ"?
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