Глава СПЧ предложил прикреплять бомжей-пенсионеров к приемным семьям

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Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям.

"Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - цитирует его слова "Интерфакс".

При этом он отметил, что приемные родители не всегда бывают готовы для такой миссии и воспринимают это как форму бизнеса, а не заботу. "Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти", - пояснил Федотов.

"И дети, и бездомные - не бычки. К ним надо относиться по-человечески", - резюмировал Федотов.