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Глава СПЧ предложил прикреплять бомжей-пенсионеров к приемным семьям

09:36 15.03.2019
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Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям.

"Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - цитирует его слова "Интерфакс".

При этом он отметил, что приемные родители не всегда бывают готовы для такой миссии и воспринимают это как форму бизнеса, а не заботу. "Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти", - пояснил Федотов.

"И дети, и бездомные - не бычки. К ним надо относиться по-человечески", - резюмировал Федотов.

Темы: Социальные проблемы в России, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 14:42
Гость: +++

Отличная идея. Предлагаю Михаилу Федотову прикрепить сразу 100 пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью.
15.03.2019, 14:28
Гость: stalker

Сильно сомневаюсь, что ради относительно не большой компенсации (на большой размер выплат надеяться не приходится) кто-то впустит в семью бездомного. К тому же, среди таких бездомных полно людей, страдающих различного рода заболеваниями (в том числе туберкулезом) и крепко пьющих. Тут никаким компенсациям рад не будешь, если такие бездомные из приемной семьи все тащить станут. Может быть лучше озаботиться тем, чтобы бездомных было поменьше ? Разработать для желающих из их числа государственные и муниципальные программы социальной реабилитации.
15.03.2019, 14:10
Гость: Рудольф

И он готов показать это на личном примере7
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