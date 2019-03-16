Фрилансер получает угрозы от сторонников Навального

19:17

Инцидент произошёл в одном из столичных кафе.

Фото с сайта talentscollection.com

Адепты Навального устроили фрилансеру и его близким настоящую травлю. Дошло даже до угрозы жизни, после чего мужчина был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Подробности можно найти на его странице «ВКонтакте».

Молодой человек известил своих друзей в социальной сети о том, что злоумышленники могут добраться и до них. По его словам, травля в Сети началась после того, как он сфотографировал Навального, пившего кофе в одном из столичных заведений.

Знаменитостей москвич встречает нечасто, поэтому и сделал снимок - просто так. Кроме того, он слышал, что такую фотографию можно продать СМИ и немного подзаработать.

Какого-либо злого умысла у мужчины не было, однако Навальный отреагировал на его действия весьма необычно. Заметив фотографа, Алексей тут же указал на него своему собеседнику – Вячеславу Рабиновичу.

Из открытых источников о Рабиновиче известно, что тот представляется «российским и американским инвестиционным финансистом». А еще он публицист и аналитик таких СМИ, как «Эхо Москвы», «Дождь», «Слон» и «Радио Свобода».

Собеседник Навального сфотографировал фрилансера. Попутно Рабинович почему-то называл мужчину «эшником» - то есть сотрудником особого подразделения МВД по противодействию экстремизму. Позже Вячеслав обнародует снимок в соцсетях с просьбой найти «чудика».

По словам фрилансера, позднее он столкнулся с угрозами в соцсетях.

В результате мужчина был вынужден обратиться за помощью в полицию, так как дело дошло до телефонных угроз. Фрилансер отмечает, что угрозы поступают ему до сих пор.

Молодой человек пытался связаться с Рабиновичем, но тот не ответил. Проигнорировали обращения мужчины и модераторы «Твиттера» и «ВК онтакте».

«Оказывается, в стране действительно есть неприкосновенные люди. Некоторых даже в общественном месте сфоткать нельзя, хотя я просто проходил мимо», — заключил молодой человек.