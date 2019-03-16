Опубликовано видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300

16:43

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300.

На видео показано, как самолет готовят к взлету, затем он выруливает на взлетно-посадочную полосу, поднимается в воздух, кружит над аэродромом и благополучно совершает посадку.

Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала Корпорации "Иркут", входящей в составе ОАК. Сообщается, что полет длился 1 час 30 минут. При этом самолет поднимался на высоту до 3,5 километров и набирал скорость до 500 км/час.

МС-21-300 пилотировали летчики-испытатели Андрей Воропаев и Роман Таскаев. Экипаж доложил о полном выполнении задания, полет прошел в штатном режиме, сообщает РГ.

МС-21 (Магистральный самолёт XXI века) является новым российским ближне-среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом. Впервые он поднялся в воздух в 2017 году.