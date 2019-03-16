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Опубликовано видео испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300

16:43 16.03.2019
Стоп-кадр из видео

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300.

На видео показано, как самолет готовят к взлету, затем он выруливает на взлетно-посадочную полосу, поднимается в воздух, кружит над аэродромом и благополучно совершает посадку.

Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала Корпорации "Иркут", входящей в составе ОАК. Сообщается, что полет длился 1 час 30 минут. При этом самолет поднимался на высоту до 3,5 километров и набирал скорость до 500 км/час.

МС-21-300 пилотировали летчики-испытатели Андрей Воропаев и Роман Таскаев. Экипаж доложил о полном выполнении задания, полет прошел в штатном режиме, сообщает РГ.

МС-21 (Магистральный самолёт XXI века) является новым российским ближне-среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом. Впервые он поднялся в воздух в 2017 году.

Темы: Авиастроение
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Комментарии читателей
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16.03.2019, 22:18
Гость: Не б-

Россия единственная кто не запретил полёты Боинга над своей территорией, это что садомазохизм или не прикрытое и циничное предательство?
16.03.2019, 21:48
Гость: парацельс

10 Су-57 за 10 лет
3 МС-21 - за 3 года)))
--------------
Результат - пшик)))
как у СуперПуперДжета))))
16.03.2019, 21:06
Гость: Питон

Боинг собирает по 40 самолетов в месяц а в РФ по 1 МС-21 в год.
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