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Москва пообещала ответить на новые санкции ЕС

15:32 16.03.2019
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МИД России назвал недружественной акцией введение Евросоюзом персональных санкций в отношении российских граждан из-за недавнего инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива и пообещал принять ответные меры.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства.

В нем отмечается, что "решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы".

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 15 марта Советом ЕС приняты односторонние ограничительные меры в отношении ряда российских граждан. "Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны", - подчеркивает МИД.

По его словам, ""вина" наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 года грубую провокацию в районе Керченского пролива".

Евросоюз 15 марта объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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16.03.2019, 21:43
Гость: А

Ну и каких ещё продуктов наш лишать и на какие курорты пускать не будут? Вот меня затронули и серьезно именно российские санкции против Запада, а запад их и не заметил! А в чем смыл лишения меня пармезана?
16.03.2019, 21:33
Гость: Щаз

Вовик в свисток свистнет, а Димочка ножкой топнет!
Ух, как все испугаюцца!
16.03.2019, 18:01
Гость: охотник за бакланами

Народная примета:
Если Кремль обещает ответные меры на санкции -это к резкому падению доходов простых граждан РФ,и к резкому скачку цен .
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