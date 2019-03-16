Москва пообещала ответить на новые санкции ЕС

15:32

МИД России назвал недружественной акцией введение Евросоюзом персональных санкций в отношении российских граждан из-за недавнего инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива и пообещал принять ответные меры.

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - цитирует "Интерфакс" заявление ведомства.

В нем отмечается, что "решение Совета ЕС свидетельствует о неуважении к праву Российской Федерации на обеспечение защиты своей государственной границы".

"Это - безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза", - говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 15 марта Советом ЕС приняты односторонние ограничительные меры в отношении ряда российских граждан. "Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны", - подчеркивает МИД.

По его словам, ""вина" наших пограничников заключается только в том, что они своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 года грубую провокацию в районе Керченского пролива".

Евросоюз 15 марта объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.