Музейщики предложили создать список объектов, не подлежащих передаче РПЦ

12:05

Директор Государственного музея городской скульптуры (Санкт-Петербург) Владимир Тимофеев считает необходимым создать список объектов, которые стали общенародным достоянием и уже не могут быть отданы Русской православной церкви в рамках закона о передаче имущества, пишет "Интерфакс".

"Некоторые объекты переросли значимость церковных и стали общенародным достоянием, как, например, Исаакиевский собор, наша Благовещенская усыпальница или рака Александра Невского, которая является произведением ювелирного искусства. Мне кажется, в данной ситуации надо создать список объектов и произведений искусства, которые уже окончательно не передаются РПЦ, а остаются в пользовании государства и общественности", - цитирует агентство Тимофеева.

Церковь после принятия закона заявляет претензии на здание музея - Благовещенскую усыпальницу.

Тимофеев отметил, что у церкви нет специалистов, чтобы поддерживать такие объекты в надлежащем состоянии, а отношение РПЦ к ним зачастую утилитарно. В пользование РПЦ следует передавать такие объекты, которые она сможет привести в порядок, например, складские помещения.

Директор музея выступил против передачи бывшего Спасо-Андроникова монастыря, на территории которого располагается Музей имени Андрея Рублёва. "Я противник этого: там расположен известный музей с замечательными фресками. Зачем что-то менять, если все уже сформировалось и отлично работает, зачем создавать проблему там, где ее можно избежать?", - сказал он.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой о передаче Спасо-Андроникова монастыря в столице Русской православной церкви.

Союз музеев России считает передачу бывшего Спасо-Андроникова монастыря РПЦ угрозой работе музея Рублёва, а также заявляет о необходимости корректировки закона о передаче имущества религиозным организациям.