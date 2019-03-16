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Музейщики предложили создать список объектов, не подлежащих передаче РПЦ

12:05 16.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Директор Государственного музея городской скульптуры (Санкт-Петербург) Владимир Тимофеев считает необходимым создать список объектов, которые стали общенародным достоянием и уже не могут быть отданы Русской православной церкви в рамках закона о передаче имущества, пишет "Интерфакс".

"Некоторые объекты переросли значимость церковных и стали общенародным достоянием, как, например, Исаакиевский собор, наша Благовещенская усыпальница или рака Александра Невского, которая является произведением ювелирного искусства. Мне кажется, в данной ситуации надо создать список объектов и произведений искусства, которые уже окончательно не передаются РПЦ, а остаются в пользовании государства и общественности", - цитирует агентство Тимофеева.

Церковь после принятия закона заявляет претензии на здание музея - Благовещенскую усыпальницу.

Тимофеев отметил, что у церкви нет специалистов, чтобы поддерживать такие объекты в надлежащем состоянии, а отношение РПЦ к ним зачастую утилитарно. В пользование РПЦ следует передавать такие объекты, которые она сможет привести в порядок, например, складские помещения.

Директор музея выступил против передачи бывшего Спасо-Андроникова монастыря, на территории которого располагается Музей имени Андрея Рублёва. "Я противник этого: там расположен известный музей с замечательными фресками. Зачем что-то менять, если все уже сформировалось и отлично работает, зачем создавать проблему там, где ее можно избежать?", - сказал он.

Как сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с просьбой о передаче Спасо-Андроникова монастыря в столице Русской православной церкви.

Союз музеев России считает передачу бывшего Спасо-Андроникова монастыря РПЦ угрозой работе музея Рублёва, а также заявляет о необходимости корректировки закона о передаче имущества религиозным организациям.

Темы: Охрана культурного наследия в России
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Комментарии читателей
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16.03.2019, 16:34
Гость: А теперь стоит новодел.

А не надо было его вообще там ставить.
С воды, с теплохода, ничего выглядит, а внутри.....
16.03.2019, 16:32
Гость: что было создано нашей Церковью и потом у нее отнят

С глубоким прискорбием отмечаю что нужно два государства-одно нормальное светское, другое для них с ихней церковью, которой не даёт покоя былое величие.
Достали!
16.03.2019, 16:29
Гость: - И пора прекратить эти разговоры

о светском обществе=

Не об обществе, а о СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, сектант.
Чего сидишь, иди прекращай.
Для этого нужно изменить Конституцию
Церковь может иметь что угодно при условии что она САМА НА СВОИ средства будет содержать имущество.
А она норовит не пойми на каком основании залезть в государственный карман, имея в виду что так было до 1917 года.
Так как было тогда не будет. Мир изменился.
Поэтому руки прочь!
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