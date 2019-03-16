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Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины

08:17 16.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины станут грустной статистикой для нынешней киевской власти, пишет РИА Новости.

В частности, речь идет о сотнях миллиардов рублей, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным думским комитетам и госсовета Крыма.

"Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество", – сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер подчеркнул, что поручение Володина своевременное, важное, выверенное и нужное.

"Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах", – сказал Фикс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы: Крым, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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16.03.2019, 16:33
Гость: streamer

Вот это оперативность! Получили задание оценить ущерб - и на другой день уже доложили о выполнении: "Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум." Все верно, на то она и оценка, что приблизительная:)
Ну, что, пора обращаться в международные структуры с требованием компенсации, как обещал Володин?
Титаны мысли один другого фееричней.
16.03.2019, 15:33
Гость: А?

исходя из оценок падения ВВП России на душу начеления с 14 000 $ в 2013 до 8 000 $ в 2016, граждане России из-за присоединения Крыма потеряли к сегодняшнему дню порядка 4 трл. рублей. Кому счёт выставлять?
16.03.2019, 15:30
Гость: Alex202

У него недвижимость была в Крыму. Потому и помирать будет с этим троллингом.
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