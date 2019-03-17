Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

19:20

В Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину.

Школьница решила написать президенту, потому что в их деревне закрыли школу и детям приходилось самостоятельно добираться в образовательное учреждение, находившееся в соседнем селе. Также девочка поделилась, что ее мама, работая на двух работах, получает всего 12 тысяч в месяц. В конце она попросила Путина прислать им минитрактор и мотоблок для огорода, чтобы им стало полегче, пишет Газета.RU.

Отмечается, что письмо до президента не дошло, а на школьницу и на ее мать стали разными способами оказывать давление и угрожать. Теперь семья вынуждена искать новое жилье в другом районе Псковской области.