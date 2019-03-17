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Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

19:20 17.03.2019
Тася Перчикова. Фото с сайта versiya.info

В Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину.

Школьница решила написать президенту, потому что в их деревне закрыли школу и детям приходилось самостоятельно добираться в образовательное учреждение, находившееся в соседнем селе. Также девочка поделилась, что ее мама, работая на двух работах, получает всего 12 тысяч в месяц. В конце она попросила Путина прислать им минитрактор и мотоблок для огорода, чтобы им стало полегче, пишет Газета.RU.

Отмечается, что письмо до президента не дошло, а на школьницу и на ее мать стали разными способами оказывать давление и угрожать. Теперь семья вынуждена искать новое жилье в другом районе Псковской области.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 21:15
Гость: александр

видимо мужика в доме нет
17.03.2019, 21:12
Гость: Отец

Кто же прочитал письмо школьницы Путину? Неужели Почта России?
И почему тогда хранит молчание Прокуратура РФ?
17.03.2019, 21:12
Гость: Деревенский

Несчастные,обманутые,наивные люди...Они еще надеются на эту власть.
Все комментарии (10)
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