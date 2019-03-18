Бизнесменов хотят освободить от обвинений в создании преступного сообщества

11:51

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента Антону Вайно письмо, в котором говорит, что представители предпринимательской деятельности не должны попадать под действие статьи об организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС).

Титов в своём письме, отталкиваясь от последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что добросовестные коммерсанты по-прежнему рискуют оказаться под уголовным преследованием, в том числе по статье об организованном преступном сообществе, пишет «Коммерсантъ».

Так, бизнес-омбудсмен предлагает следующие меру, которая могла бы препятствовать давлению силовиков на предпринимателей: исключить из уголовно-процессуальной сферы дела по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения «гражданско-правовых сделок, совершённых в письменной форме».

Здесь Титов подчеркивает, что речь идет только о тех контрактах, которые не были признаны судом мнимыми, недействительными или притворными.

Также он предлагает создать специальный государственный реестр, в котором будут отмечаться все заявления о преступлениях, начиная с момента их подачи, движение материалов доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и так далее. Этим, по мнению омбудсмена, должна заняться прокуратура.

Также он предлагает запретить привлекать к уголовной ответственности предпринимателей, обвиняемых в создании или участии в организованном преступном сообществе (ОПС).

Согласно сложившейся практике, отмечает Титов, эту статью, которая предусматривает до 20 лет заключения, регулярно вменяют не только представителям криминальных кругов, но и бизнесменам.

Омбудсмен считает, что следователи зачастую делают это необоснованно и неправомерно, а после того, как ответственность по ст. 210 была по инициативе президента серьёзное ужесточена, эта тенденция может стать повседневной практикой, пишет «Право.ру».

В результате бизнес-омбудсмен предложил дополнить ст. 210 УК уточнением о том, что она не распространяется на лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности по одной из статей, предусмотренных главой 22 УК («Преступления в сфере экономической деятельности»).

Она содержит около 60 основных составов преступления, но, по мнению Титова, наказывать бизнес можно только по одной из них: ст. 186 УК (хранение, изготовление, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).