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Дерипаска оценил свой ущерб от санкций в 7,5 млрд долларов

18:22 18.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Совладелец энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска убежден, что потерял из-за американских санкций 7,5 миллиарда долларов, или 81% от своего состояния. Между тем Forbes и Bloomberg оценили потери бизнесмена куда скромнее: в три-четыре миллиарда долларов.

О значительных убытках Дерипаски рассказал в американском суде его адвокат Эрих Феррари. Из его доклада следует, что богатство россиянина сократилось до 1,8 миллиарда долларов. Это в 16 раз меньше, чем в 2008 году, когда журнал Forbes признавал Дерипаску самым богатым российским бизнесменом.

Однако данные, отображенные в иске, не сходятся ни с оценкой Forbes, ни с расчетами Bloomberg Billionaires Index — двух самых авторитетных провайдеров оценок состояния миллиардеров. Так, В Forbes считают, что Олег Дерипаска из-за санкций Минфина США потерял 3,1 миллиарда долларов, а Bloomberg оценивает потери бизнесмена в 4,1 миллиарда долларов.

При этом юрист Эрих Феррари отказался комментировать РБК оценку состояния своего клиента.

Олега Дерипаска включили в санкционный список в апреле 2018 года. Для принадлежащей бизнесмену компании «Русал» американский рынок является одним из ключевых. Чтобы с «Русала» сняли санкции, российскому предпринимателю пришлось значительно сократить свою долю в компании.

Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Он настаивает, что попал под несправедливое и незаконное преследование со стороны ведомства.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 23:43
Гость: А чё?

Вот увидите, что суд присудит возместить ему всё Россией и кремлёвские барыги порадуют нас опять каким-нить платоном, налогом и побором. Барыги своего в "нищете" не оставят.
18.03.2019, 23:06
Гость: Федор

Лучше бы он стал полностью нищим. Так было бы справедливее.
18.03.2019, 22:25
Гость: Теперь

Дери Паска пойдет к Путе денег просить.
Путя его с трансляцией по телеку попугает, а потом денег даст.
Из пенсионных, как обычно. Все 7 с полтиной лярдов долларей.
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