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Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму на полную мощность

16:03 18.03.2019
Фото с сайта krym.guru
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Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций  в Крыму на полную мощность.

"На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая современная подстанция "Порт", она нужна для развития морского порта "Тамань", для обеспечения работы Крымского моста, - приводит слова Путина ТАСС. - Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская - Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию, сегодня вводится еще два новых блока, по одному там и там. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма".

Президент напомнил, что в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла 160 МВт. "Этого было даже недостаточно с учетом поставок с Украины, явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития крымского полуострова, для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности, бизнеса, туризма. Этого было совершено недостаточно. Ситуация изменилась кардинально", - добавил он.

"Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", - сказал Путин, поблагодарив "всех специалистов, которые участвовали в этой сложной, очень нужной людям работе".

Темы: Крым, Электроэнергетика в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.03.2019, 23:20
Гость: Ни

за фто!!
18.03.2019, 23:15
Гость: Тоже врач

У тебя с чем хуже - со зрением или с пониманием содержимого статьи?
18.03.2019, 23:13
Гость: Фантазии на большее не хватило?

Причина в статье хорошо расписана :)
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