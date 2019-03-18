Экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии приговорили к 9,5 года колонии

12:03

Экс-директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову приговорили к 9,5 года колонии общего режима, пишет РИА Новости.

К такому же сроку заключения суд приговорил бывшего координатора Вадима Виноградова.

Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Троих оставшихся суд оправдал, сочтя вину недоказанной. Это инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Восемнадцатого июня 2016 года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро", расположенного в Карелии, отправились вместе с инструкторами на водную прогулку.

Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись.

Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила местным жителям о произошедшем.

В результате погибли 14 детей.