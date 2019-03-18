Леонид Парфенов возродил передачу «Намедни» в интернете

17:47

Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на его YouTube-канале «Парфенон». Первый выпуск уже опубликован, он посвящен событиям 1946 года.

Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на его YouTube-канале «Парфенон». Первый выпуск уже опубликован, он посвящен событиям 1946 года.

«Это проект „Намедни. Наша эра“. События, люди, явления, определившие образ жизни, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять», — сказал Парфенов, представляя первый 35-минутный выпуск.

Ранее продюсер «Парфенона» Илья Овчаренко сообщал журналистам, что программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск «Намедни» будет посвящен одному году из истории СССР. Первые шесть серий расскажут интернет-зрителям о 1946–1951 годах. Продюсер отмечал, что в планах автора обратиться к истории страны 1930-х годов прошлого века, а также, возможно, к современности.

«Намедни» — авторская программа Леонида Парфенова, выходившая в эфир с начала 90-х и шедшая до мая 2004 года. За свое существование она сменила три жанра: информационная программа неполитических новостей, документальный проект и информационно-аналитическая программа.

После закрытия программы «Намедни» Леонид Парфенов фактически покинул телеэфир.