]]> ]]>
Главная В России Новости

Леонид Парфенов возродил передачу «Намедни» в интернете

17:47 18.03.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на его YouTube-канале «Парфенон». Первый выпуск уже опубликован, он посвящен событиям 1946 года.

Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она будет выходить на его YouTube-канале «Парфенон». Первый выпуск уже опубликован, он посвящен событиям 1946 года.

«Это проект „Намедни. Наша эра“. События, люди, явления, определившие образ жизни, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять», — сказал Парфенов, представляя первый 35-минутный выпуск.

Ранее продюсер «Парфенона» Илья Овчаренко сообщал журналистам, что программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск «Намедни» будет посвящен одному году из истории СССР. Первые шесть серий расскажут интернет-зрителям о 1946–1951 годах. Продюсер отмечал, что в планах автора обратиться к истории страны 1930-х годов прошлого века, а также, возможно, к современности.

«Намедни» — авторская программа Леонида Парфенова, выходившая в эфир с начала 90-х и шедшая до мая 2004 года. За свое существование она сменила три жанра: информационная программа неполитических новостей, документальный проект и информационно-аналитическая программа.

После закрытия программы «Намедни» Леонид Парфенов фактически покинул телеэфир.

Темы: СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.03.2019, 21:31
Гость: IgS

Талантливый человек, а вишь, повадился в старом дерьме копаться.
Мой дед говорил: расти пчел, добывай мед, дерьмо само растет, только закапывать поспевай. А тут прям клан дерьмокопателей образовался...
18.03.2019, 20:32
Гость: Хмы

Давно не было на ТВ передачи "Взгляд", "Про это", "600 секунд"...
"Дурдом 2" продолжается.
18.03.2019, 19:15
Гость: ПАрацельс

Браво!!!
И уже 500 000 подписчиков!!! Это - АНШЛАГ!!!!
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.