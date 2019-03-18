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Крымский мост оборудуют сканерами для просмотра вагонов

10:24 18.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сканеры, предназначенные для просвечивания вагонов, установят на железнодорожной части Крымского моста. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по производству компании Сергей Симочко.

Устройства способны определить тип груза и его массу. Инспекционно-досмотровый комплекс установят на подходах к мосту. Впервые его стали использовать в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск на российско-китайской границе.

«Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», — уточнил Симочко.

Досмотр, добавил он, осуществляется, пока поезд едет вдоль сканера. Сам он расположится на железнодорожном пути. Сколько времени уйдет на сканирование, зависит от то того, с какой скоростью движется состав и сколько в нем вагонов.

По словам главного научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ и генерального директора Лаборатории электронных ускорителей МГУ Василия Шведунова, в железнодорожных досмотровых комплексах применяется уникальный линейный ускоритель. С его помощью можно контролировать исследуемые объекты на скорости до 70 километров в час. Устройство сканирует материалы по эффективному атомному номеру и оценивает массу груза, допуская погрешность в 10%.

Темы: Крым, Железнодорожный транспорт в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 12:06
Гость: Владимир

Каково проективное покрытие опор моста?
18.03.2019, 12:04
Гость: ВВВ

Однако, совсем разные причины обмеления!
18.03.2019, 11:27
Гость: кактотак

Крымский мост стал причиной обмеления Керченского пролива. Глубина уменьшилась уже на полтора метра. Пролив постепенно превращается в болото. Азовское море в перспективе ждет судьба Арала.
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