Крымский мост оборудуют сканерами для просмотра вагонов
Сканеры, предназначенные для просвечивания вагонов, установят на железнодорожной части Крымского моста. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по производству компании Сергей Симочко.
Устройства способны определить тип груза и его массу. Инспекционно-досмотровый комплекс установят на подходах к мосту. Впервые его стали использовать в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск на российско-китайской границе.
«Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», — уточнил Симочко.
Досмотр, добавил он, осуществляется, пока поезд едет вдоль сканера. Сам он расположится на железнодорожном пути. Сколько времени уйдет на сканирование, зависит от то того, с какой скоростью движется состав и сколько в нем вагонов.
По словам главного научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ и генерального директора Лаборатории электронных ускорителей МГУ Василия Шведунова, в железнодорожных досмотровых комплексах применяется уникальный линейный ускоритель. С его помощью можно контролировать исследуемые объекты на скорости до 70 километров в час. Устройство сканирует материалы по эффективному атомному номеру и оценивает массу груза, допуская погрешность в 10%.