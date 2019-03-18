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В России предсказали новую волну губернаторских отставок

09:17 18.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В ближайшее время в России может пройти новая серия отставок губернаторов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два близких к администрации анонимных источника.

По словам одного из источников, новая волна увольнений может начаться уже на текущей неделе. Второй собеседник издания отметил, что до конца недели Кремль определится со списком регионов, а сами отставки могут начаться несколько позднее.

Отмечается, что своих постов могут лишиться от трех до шести губернаторов. В частности, уже решена судьба возглавляющей Мурманскую область Марины Ковтун, также отставка грозит Александру Бердникову (Республика Алтай), Юрию Бергу (Оренбургская область) и Борису Дубровскому (Челябинская область). Под вопросом остается будущее Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Осенью 2017 года президент Владимир Путин уволил ряд губернаторов. Перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую, Псковскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Летом 2012 года выборы вернулись, но в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.

Темы: Институт губернаторов в России, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 13:01
Гость: Деревенский

И снова назначат "верных заветам" из ЕдРо.И снова будет по дедушке Крылову:А вы друзья,как не садитесь...".Что толку тасовать замасленную колоду,когда провальна сама концепция внутренней политики.
18.03.2019, 12:09
Гость: А чё?

Одних лиц с низкой социальной ответственностью в кремлёвском доме низкой социальной ответственности хотят поменять на других, со свеженькой физиономией? Старые не так уж прытки в деле удовлетворения потребностей населения?
18.03.2019, 12:05
Гость: Может

в отставку губернатора губернаторов?
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