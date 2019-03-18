В России предсказали новую волну губернаторских отставок

09:17

В ближайшее время в России может пройти новая серия отставок губернаторов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два близких к администрации анонимных источника.

По словам одного из источников, новая волна увольнений может начаться уже на текущей неделе. Второй собеседник издания отметил, что до конца недели Кремль определится со списком регионов, а сами отставки могут начаться несколько позднее.

Отмечается, что своих постов могут лишиться от трех до шести губернаторов. В частности, уже решена судьба возглавляющей Мурманскую область Марины Ковтун, также отставка грозит Александру Бердникову (Республика Алтай), Юрию Бергу (Оренбургская область) и Борису Дубровскому (Челябинская область). Под вопросом остается будущее Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Осенью 2017 года президент Владимир Путин уволил ряд губернаторов. Перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую, Псковскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Летом 2012 года выборы вернулись, но в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.