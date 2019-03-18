18:10

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о введении штрафов за фейковые новости.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому документу, под недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений, считается та, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу; угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Также для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора.

При уведомлении Роскомнадзором СМИ обязано незамедлительно удалить материал. При невыполнении требований Роскомнадзора ресурс будет заблокирован.

За распространение фейковых новостей вторым законом вводятся штрафы, размер которых может достигнуть 1,5 млн руб., передает агентство «Москва»

Согласно документу, распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Распространение в СМИ, а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, влечет штрафы на граждан в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение заведомо недостоверной информации, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности, вводятся штрафы на граждан в размере от 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 600 тыс. руб. до 900 тыс. руб.; на юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Авторами законов выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает «Российская газета».