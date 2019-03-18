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Путин на украинском языке озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

21:29 18.03.2019
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Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.

«Иногда просто хочется спросить по-украински: з глузду з'їхав чи що? (с ума сошел что ли?)» — отметил глава государства.

Украинцы в России, как заверил президент, это третья этническая группа по численности. «Я уверен на 100% — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму», — цитирует Путина РБК.

Русские и украинские народы никогда не ссорились, заметил он. «И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», — пояснил политик.

Отношения с Киевом на уровне руководства Москва, по его словам, будет выстраивать, «как только здравый смысл [во властных кругах на Украине] восторжествует».

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 06:53
Гость: SL

Опять пиар и бахвальство.
19.03.2019, 06:38
Гость: kib

А что "покупали" ?! Хе...все правильно он сделал! Против ветра не по ...,а он впридачу еще и самбист . А там есть правило - "если противник сильнее тебя,ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ЕГО СИЛОЙ".Хе-хе...теперь Украина на долго вычеркнута из "конкуренции наций" и Россия строит свои заводы вместо потеряных на Украине.Так,что пиндосы остались с носом,а хохлам поделом...У Украины БЫЛ ШАНС ! При Яныке прирост был до 10-11%.Украинский металл в РФ был вне конкуренции. Всех устраивал по цене и качеству. И что мы наблюдаем сегодня ?! ...нету его. Покупаем Российский и Китайский...
19.03.2019, 06:28
Гость: kib

" на колу мочало,начинай сначала"...зря он так.Совсем зря. Если вчера укры просто не любили Русь,то сегодня ненавидят...Впрочем он же Президент всех граждан Российской Федерации. Политика,однако...
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