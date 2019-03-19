«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" объявили о введении безбагажных тарифов на ряде направлений, пишет РИА Новости.
Новые тарифы будут введены в обращение 2 апреля текущего года.
Согласно заявлению представителей "Аэрофлота", данная услуга вводится по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. На сегодняшний день пассажиры вынуждены оплачивать неоказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа.
В компании отдельно отметили, что тарифы, включающие стоимость перевозки багажа, никуда не исчезнут и продолжат действовать.
Отмечается, что введение новых тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях экономия составит до 30%.
Пподобные тарифы — общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, они позволяют расширить линейку продукта и снизить цены на перелеты.
На рейсах "России" безбагажные тарифы появятся на среднемагистральных направлениях. "Аэрофлот" предложит подобные тарифы для полетов в города Германии (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).