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«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений

13:25 19.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия"  объявили о введении безбагажных тарифов на ряде направлений, пишет РИА Новости.

Новые тарифы будут введены в обращение 2 апреля текущего года.

Согласно заявлению представителей "Аэрофлота", данная услуга вводится по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. На сегодняшний день пассажиры вынуждены оплачивать неоказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа.

В компании отдельно отметили, что тарифы, включающие стоимость перевозки багажа, никуда не исчезнут и продолжат действовать.

Отмечается, что введение новых тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса. На некоторых направлениях экономия составит до 30%.

Пподобные тарифы — общемировой тренд даже для классических авиакомпаний, они позволяют расширить линейку продукта и снизить цены на перелеты.

На рейсах "России" безбагажные тарифы появятся на среднемагистральных направлениях. "Аэрофлот" предложит подобные тарифы для полетов в города Германии (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италии (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

Темы: Российские авиакомпании, Тарифная политика в России, Тарифная политика в России, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 15:49
Гость: Иван простак

Если эта услуга вводится для тех, кто летит на пару дней в командировку с дипломатом, и она дешевле, а основной билет не стал дороже, то я могу еще понять. Но тенденция пугает: все компании превращаются в Лоукостеров. Скоро чай, как в занюханном пегасусе будет платнвй.
19.03.2019, 14:45
Гость: Ребятки

решили работать, как в Америке.
Ню-ню...
19.03.2019, 13:48
Гость: Как то так

Я вспоминаю старые добрые времена, когда мог загрузиться по полной в два больших чемодана, с ручной кладью, с рюкзаком и сумкой да еще что то прихватить в пакете и свободно идти на чек ин. Обеды или ланчи - были в каждом рейсе и никто не требовал доплаты. Спиртное было бесплатным и даже были места для курильщиков хотя запаха табака не было в салоне самолета. Куда все делось ? Что боинги и аэробусы стали меньше или мир так обнищал, что дерет в три шкуры с пассажиров ?
Стало хуже в разы. Впору передвигаться на своем авто, чем летать самолетами. Жадность. Она губит.
У меня сегодня, как у пассажира нет ни доверия ни уважения к авиакомпаниям. Все мерзавцы. Используют те места для багажа в самолете, что раньше по праву принадлежали пассажирам для комерческих грузоперевозок. Иначе зачем отнимать у пассажиров их право на провоз багажа? Потому и аварий стало больше.
Негатив, злость, раздражение - это не просто эмоции, это сгусток энергии, который накапливается в людях. В некоторых рейсах прекратили давать бесплатно воду. Стоимость бутылочки от $3 до $7 . Это что ? Уже норма? Сволочи.
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