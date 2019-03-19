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Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки

07:14 19.03.2019
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Ежемесячная зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ на сегодняшний день составляет порядка 250 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на экс-первого замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирала Олега Бурцева.

Ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

"Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей. Зарплата командира – уже порядка 250 тысяч рублей", - сказал Бурцев.

Он подчеркнул, что сейчас попасть служить на подводную лодку очень сложно из-за высокой заработной платы. "Люди перестали стремиться уходить с Севера (Северного флота) на более высокие должности в главный штаб ВМФ, Академию именно из-за денег", - сказал вице-адмирал.

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Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 15:34
Гость: Макару от Екатеринбурга

зарплата хорькиной мне по-барабану! А вот зарплата Хоркиной ,если она полковник ВС РФ, штук 40 000, если она находится на действительной Военной службе. Это без всяких надбавок, которые составляют 50-80% ( За выслугу лет,за сложность и напряжённость,за всякие успехи,боеготовность и т.и ) и это в должности, как минимум, командира полка.Но чтобы дослужиться до командира полка,необходимо пожить в полевых условиях и в условиях боевых действий, мягко говоря, хотя бы несколько месяцев. Если она пенсионер ВС РФ, то пенсия максимум- 24000-25000. Всякие надбавкм к пенсии не прибавляются! ( За выслугу лет,за сложность и напряжённость,за всякие успехи,боеготовность и т. д. и т.п.)Зарплата должна быть достойной. Одно дело сидеть в тёплом месте в госдуме,а другое дело под водой на глубине в несколько сотен метров!
19.03.2019, 13:05
Гость: Макар

А может у хорькиной зарплата должна быть поменьше..?
19.03.2019, 12:58
Гость: Владимир

Знаменитая гимнастка "полковник" Хоркина, сидя в тёплом зале Госдумы не зарплату получает, а является подкупаемой буржуазной властью, чтобы беспрепятственно принимала нужные правящим классом законы. Она участник существующей коррупционной схемы, преступления, совершаемого правящей верхушкой.
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