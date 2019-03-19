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Чайка пообещал Путину разобраться с длительными арестами бизнесменов

22:30 19.03.2019
Юрий Чайка. Фото с сайта genproc.gov.ru
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Генпрокурор Юрий Чайка пообещал президенту Владимиру Путину разобраться со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, а также проверить обоснованность их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности. Об этом генпрокурор заявил на расширенном заседании коллегии прокуратуры.

По данным Чайки, за год прокуроры отменили почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения, но бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, пишут "Ведомости".

В 2016 г., напомнил генпрокурор, в Уголовный кодекс введена специальная норма – незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). Однако за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено, добавил он. Две другие части ст. 299 УК РФ уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают, отметил Чайка.

За 2017–2018 гг. при 37 000 реабилитированных, из которых почти 3000 содержались под стражей, в суд направлено только два уголовных дела по ст. 299 УК, отметил генпрокурор. Следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы, делает вывод Чайка.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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20.03.2019, 00:30
Гость: Путник

Возврат продажи слабоалкогольных напитков на АЗС позволит систематизировать их продажу и сгладить скачки цен на топливо, считает глава Вагит Алекперов.
+ 20 км/час мелочь, по сравнению с этим.Чайка не хочет с ним поговорить?
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