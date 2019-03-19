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Госдума рассмотрит идею вернуть сезонный перевод времени

12:19 19.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россияне могут снова вернуться к переводу стрелок часов зимой на час назад, а летом — вперед. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев. По мнению парламентария, это позитивно скажется на жизни населения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива необходима для «более благоприятной системы исчисления времени», которая обеспечит эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток. Как подчеркнул Барышев, тем самым он отстаивает права граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Депутат также сослался на анализ астрономических параметров. Отмечается, что сейчас в большинстве регионов наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года. Например, в летний период — в два-четыре часа ночи, то есть задолго до нормального пробуждения человека. Аналогично фиксируются и слишком ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения «вполне объяснимое и справедливое недовольство».

Зимнее время в России было отменено с осени 2011 года по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. Уже в феврале 2012-го был внесен в Госдуму первый законопроект о возврате к прежнему времяисчислению, и с тех пор эту тему не раз поднимали представители различных фракций. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится.

Однако позднее все же были приняты законы, которые установили в ряде регионов России, в том числе в Ульяновской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Сахалинской и Саратовской областях, постоянное летнее время.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Влияние сна на здоровье и самочувствие человека, Здоровье, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 00:16
Гость: Андрей Геннадиевич

Вот уж действительно, когда депутату делать нечего, он время двигает... Пусть поживёт годика два-три в Мурманске. Город ангелов тоже сойдёт (в смысле Архангельск). В Челябинске явно какая-то экологическая аномалия(именно оттуда этот депутат), сильно на законотворческую инициативу влияет... Может суровые челябинские мужики отзовут своего неразумного законотворца?
20.03.2019, 00:13
Гость: Slavin

А может быть, подготовить закон, отменяющий весь списочный состав нынешней госдумы? И тогда с уверенностью можно цитировать депутата Барышева:
"Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга".
Как-то так...
19.03.2019, 22:54
Гость: Сергей Ярославль

Весеннее обострение. Это диагноз. Клиника. Палата № 6.
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