Госдума рассмотрит идею вернуть сезонный перевод времени

12:19

Россияне могут снова вернуться к переводу стрелок часов зимой на час назад, а летом — вперед. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев. По мнению парламентария, это позитивно скажется на жизни населения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива необходима для «более благоприятной системы исчисления времени», которая обеспечит эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток. Как подчеркнул Барышев, тем самым он отстаивает права граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Депутат также сослался на анализ астрономических параметров. Отмечается, что сейчас в большинстве регионов наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года. Например, в летний период — в два-четыре часа ночи, то есть задолго до нормального пробуждения человека. Аналогично фиксируются и слишком ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения «вполне объяснимое и справедливое недовольство».

Зимнее время в России было отменено с осени 2011 года по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. Уже в феврале 2012-го был внесен в Госдуму первый законопроект о возврате к прежнему времяисчислению, и с тех пор эту тему не раз поднимали представители различных фракций. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится.

Однако позднее все же были приняты законы, которые установили в ряде регионов России, в том числе в Ульяновской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Сахалинской и Саратовской областях, постоянное летнее время.