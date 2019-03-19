Митинг в Якутии: начало проблемы власти проспали, каким будет продолжение?

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Главная задача правительства республики – не дать разгореться межнациональному конфликту

Стихийный несанкционированный митинг в Якутске, на который вышли сотни людей, сама ситуация, возникшая в столице республики, где после изнасилования местной жительницы, предположительно, мигрантами из Киргизии люди вышли на площадь, говорят о том, что миграционной и межнациональной политикой в Якутии занимаются для «галочки».

Фото с сайта 1sn.ru

По мнению эксперта, доктора политических наук Илдуса Ярулина, начало и истоки возникновения конфликта власти уже проспали. Главная задача сегодня — не позволить разгореться масштабному межнациональному конфликту.

Доктор политических наук Илдус Ярулин призывает власти Якутии крайне внимательно отнестись к возникшей ситуации. Насилие над женщиной отвратительно само по себе, но, по мнению эксперта, проблема намного глубже.

«Начало ситуации власти Якутии уже проспали. Просто потому, что ситуация с насилием и последовавший за ней митинг возникли. Если бы проблемой мигрантов в Якутии занимались всерьёз, этого бы не произошло. Сейчас главное — не дать этому конфликту разгореться во что-то более масштабное. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Однако только спецслужбы тут вряд ли помогут — они, как правило, решают те проблемы, которые уже возникли», — считает политолог.

Стало известно, что силовики оцепили здание мечети в Якутске. Это говорит о том, что конфликт не погашен. Не замять проблему, не загнать её «на кухни» и в подворотни, а выявить причины и исключить подобные ситуации в будущем — по мнению Илдуса Ярулина, основная задача всех ветвей власти.

«Что прямо сейчас можно порекомендовать якутским властям? Встречаться с лидерами национальных диаспор, не только киргизской — всех. У преступности нет национальности, насильники, и все мы это знаем, встречаются и среди наших граждан. Но возникший в республике конфликт имеет национальную окраску. У всех этнических групп всегда есть старшие, у землячеств есть руководители. Их всех нужно собирать немедленно и смотреть на ситуацию со всей серьёзностью. Тут уже не власть в одностороннем порядке должна принимать решение. Тут от имени общества разговор должен вестись. В нём должны принимать участие и представители якутской национальности, и других, которые живут и работают в республике. Есть совет по межнациональным отношениям в Якутии. Нужно всем собираться, все участники диалога должны резко осудить случившееся. Очень было бы хорошо, если бы в Якутию приехал представитель правительства Киргизии, выступил, например, по телевидению с осуждением того, что сделали его земляки», — полагает эксперт.

Кто они — наши бывшие сограждане по СССР, люди, которые сегодня приезжают к нам в страну на заработки? Что мы знаем о них, прожив в «одном доме» почти 70 лет? Почти ничего, как выясняется. Семь десятилетий не хватило, чтобы понять и узнать друг друга? Или 28 лет после распада Союза вполне хватило, чтобы стать друг для друга почти «инопланетянами»?

Экспертов по национальностям на Дальнем Востоке, куда едут и едут мигранты из бывших союзных республик, а ныне стран Центральной Азии, практически нет. Единственный довод приглашать к себе трудовых мигрантов — интересы бизнеса, которому это выгодно. Интересы жителей регионов не учитываются, последствия миграционного нашествия не просчитываются от слова «совсем». А какими они будут, эти последствия?

«Они не «будут». Они уже есть. Возьмём город Хабаровск. Да просто спросите у сотрудников ГИБДД, с какими проблемами они ежедневно сталкиваются на дорогах города. В общественном транспорте водителями работают уже преимущественно мигранты. Они плохо говорят по-русски, они не знают ни наших обычаев, ни наших традиций. Как в своих странах они получали права? Кто они? Отсюда — аварийные ситуации, угроза жизни пассажиров. Это проблема. Но во главу угла ставятся интересы бизнеса.

Преступность этническая — она не здесь возникла. Она возникла там, откуда приехали эти мигранты. Это можно говорить и о Хабаровске, и о Якутске. Раз мы приглашаем к себе в дом кого-то, значит, должна быть система жёсткого контроля. Нам не нужны здесь преступники, нам не нужны здесь неадекватные люди — нашей полиции и с «родной» преступностью справиться бы.

При распределении квот на привлечение мигрантов не только миграционная служба должна работать. Должно быть взаимодействие и с Советом по межнациональным отношениям, и с землячествами, с диаспорами. Должны быть специалисты, являющиеся экспертами по этим республикам, из которых мы приглашаем рабочую силу, общественные организации», — считает Илдус Ярулин.

По мнению учёного, в России сегодня по большому счёту никто не занимается анализом межнациональных отношений. Проводятся какие-то опросы, но даже их результаты либо не очень качественны, либо не принимаются властями во внимание.

Вспыхивающие мелкие межнациональные конфликты, происшествия, глубинные проблемы зачастую замалчиваются. Налицо столкновение отдельной группы — «бизнесменов» и общества. Но власть, которая должна регулировать такие процессы, прячет голову в песок. В итоге получается то, что получилось в Якутске.

«Пожар в Якутске нужно тушить на месте. Раз уж этот пожар возник. Потому, что вот такой «бытовой национализм», он потом может превратиться в серьёзнейшую проблему с очень непредсказуемыми последствиями. Началось «великое переселение народов», оно не только в России, по всему миру. И в Европе непродуманная политика властей привела к массовым беспорядкам, росту преступности, к тому, что местное население обозлено. Потому, что в страны ЕС принялись пускать всех подряд, без малейшей попытки обезопасить своих граждан от проникновения в страну преступных группировок, террористических группировок, часто связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в Р). Ну, так смотрите, что получилось, не допустите у нас в России такого. Об этом, кстати, много говорит президент США Дональд Трамп, но его не хотят слышать. В России будет ещё хуже, если не принять меры. Местные люди без работы, мигранты снижают стоимость труда. Нужна предметная работа с властями тех стран, граждане которых едут к нам, нужен, повторю, очень жесткий отбор. В нашу страну не должны попадать люди с плохой репутацией, совершившие преступления у себя на родине. Речь сейчас не только о Якутске, речь обо всей стране. Дальний Восток в этом смысле просто более уязвим», — сказал эксперт.

Правительство России, не желая создавать реальные условия для улучшения качества жизни своих граждан, заявило о намерении решить проблему, что называется, быстро и незамысловато: привлечь в страну 5—10 млн «новых» граждан с Украины, из Казахстана, Узбекистана и Молдавии. Инициатива властей вызвала тревогу у дальневосточного экспертного сообщества. Но тревожные ожидания экспертов вызваны не самим фактом привлечения «новых» граждан», к тому же русскоговорящих, а тем, что миграционная политика в стране находится в зачаточном состоянии и всерьёз ею никто никогда не занимался.

В результате в страну почти беспрепятственно въезжают все кому не лень, включая преступников, скрывающихся от правосудия в собственных странах, а также представителей террористических группировок. В этом смысле Дальний Восток особенно уязвим — путь, который проделывают мигранты из Центральной Азии, лежит через Москву, Санкт-Петербург, другие регионы РФ, в которых оседают наиболее благонадёжные, грамотные и квалифицированные трудовые ресурсы. До ДФО, как правило, доезжают уже лишь те, кто не смог трудоустроиться на всём этом огромном пути следования.

По мнению экспертов, добропорядочные и квалифицированные граждане бывших союзных республик либо хорошо устраиваются в своих странах, либо уезжают в те государства, где созданы комфортные условия. Для того чтобы Россия стала миграционно привлекательной для таких граждан, в ней в первую очередь должны быть созданы условия для собственных жителей.

Эксперты обращают внимание и на то, что ДФО — приграничный регион, где миграционный контроль должен быть особенно жёстким.