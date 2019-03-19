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В Минфине анонсировали масштабные сокращения чиновников

15:00 19.03.2019
Министерство финансов РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские власти планируют провести масштабную реформу государственной службы, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

По словам Нестеренко, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов, а в 2021-м — еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата.

"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда", — пояснила она, отметив, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Нестеренко напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике. На текущий момент планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60 процентов от ФОТ, снизив "плавующую" стимулирующую часть до 40%.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве — и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации численности служащих такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", — добавила замминистра.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 23:01
Гость: mesozoic_2

"в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов, а в 2021-м — еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата".
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Это они "планируют", на самом деле ВВП до падения цен на нефть было $2,4 трлн, а сегодня $1,2 трлн. (по международной статистике, Росстат плетет свой бред по ППС). Денег остается только олигархам, остальных придется сократить минимум пополам, и пенсионеров, и чиновников, рано или поздно и военных, оставят Росгвардию из чеченцев.
19.03.2019, 22:36
Гость: Бобер

Блохи не могут долго жить на трупе, по мере разложения трупа, число блох приходиться сокращать...
19.03.2019, 21:07
Гость: никита

Чистка конечно нужна.. По-видимому в среду чиновников затесалось большое количество работоспособных лиц.
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