В Минфине анонсировали масштабные сокращения чиновников

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Российские власти планируют провести масштабную реформу государственной службы, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

По словам Нестеренко, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов, а в 2021-м — еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата.

"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда", — пояснила она, отметив, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Нестеренко напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике. На текущий момент планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60 процентов от ФОТ, снизив "плавующую" стимулирующую часть до 40%.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве — и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации численности служащих такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", — добавила замминистра.