В МИД РФ предупредили о риске исчезновения ограничений в ядерной сфере

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Негативная позиция США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) открывает перспективу полного исчезновения в отношениях РФ и США каких-то контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ также отметили, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности чревато началом многосторонней гонки вооружений в нескольких регионах мира. "Очевидно, что развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями", - отметили на Смоленской площади. Там подчеркнули, что если США не изменят позицию по ДРСМД, он прекратит действие 2 августа.

В МИД РФ заявили, что такое развитие событий "чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения".

В российском дипведомстве напомнили, что в настоящий момент "США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности".

"Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, на Смоленской площади напомнили, что "американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в адрес РФ, добиваясь односторонних уступок с российской стороны".

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", - подчеркнули в МИД РФ.