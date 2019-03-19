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В МИД РФ предупредили о риске исчезновения ограничений в ядерной сфере

11:44 19.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Негативная позиция США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) открывает перспективу полного исчезновения в отношениях РФ и США каких-то контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ также отметили, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности чревато началом многосторонней гонки вооружений в нескольких регионах мира. "Очевидно, что развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями", - отметили на Смоленской площади. Там подчеркнули, что если США не изменят позицию по ДРСМД, он прекратит действие 2 августа.

В МИД РФ заявили, что такое развитие событий "чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения".

В российском дипведомстве напомнили, что в настоящий момент "США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности".

"Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию", - заявили в МИД РФ.

Вместе с тем, на Смоленской площади напомнили, что "американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в адрес РФ, добиваясь односторонних уступок с российской стороны".

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", - подчеркнули в МИД РФ.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 16:24
Гость: смешнА

говорильня на Эту тему..
Все и Все знают, с обеих сторон взрослые "товарищи", что решают личные и корпоративные интересы.
Иное дело господин Случай, у него свой взгляд на всю эту возню в "песочнице".
19.03.2019, 16:19
Гость: Иван простак

К обычной со всем нато да. Просто массой задавят. Но в ядерной я что-то вообще не вижу ни у кого перспектив. Так что они умрут как собаки, а мы часть в валхаллу , часть в рай. Странно что рыжий поднимает ставки в надежде что у нас дрогнут колени. Он же здесь бывал, и знает, что русские безбашенные.
19.03.2019, 13:58
Гость: Как то так

Все говорят о мире, а дело идет к войне. А мы не готовы...
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