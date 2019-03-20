Глава Якутска связала антимигрантские выступления с экономической ситуацией

22:06

Антимигрантские выступления в Якутске имеют, главным образом, экономические, а не националистические предпосылки. Такое мнение высказала глава города Сардана Авксентьева в ходе встречи с делегацией Киргизии во главе с зампредом Государственной службы миграции Киргизстана Саматом Токтоболотовым, сообщается на сайте администрации Якутска,

«Экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось на фоне резонансного преступления против якутянки. Ужесточение борьбы с незаконной миграцией и нелегальным бизнесом должны стать одним из механизмов в борьбе с преступностью в целом, считает Авксентьева», — говорится в сообщении мэрии.

«Я неоднократно говорила и повторю еще раз — преступность не имеет национальности. У любого народа, к сожалению, есть люди, которые совершают гнусные преступления, и есть люди, которыми гордится каждый народ. Устанавливать виновных и назначать им меру наказания можно только в рамках правового поля», — сказала глава Якутска.

17 марта на Комсомольской площади в Якутске прошел стихийный митинг после того, как стало известно, что 23-летний киргиз изнасиловал местную жительницу.

На следующий день многотысячное антимигрантское собрание состоялось в спорткомплексе «Триумф». На встрече присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие высокопоставленные чиновники. Политики пообещали решить проблему нелегальных мигрантов и призвали не допускать противоправных действий.

Следственный комитет РФ сообщил, что обвиняемого в похищении и изнасиловании женщины арестовали, еще двое подозреваемых задержаны, пишет Znak.com.

Вместе с тем сегодня стало известно, что в Якутске задержали мужчину, который избил на улице мигранта и угрожал ему пистолетом. Также полиция сообщила об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках.