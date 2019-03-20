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Глава Якутска связала антимигрантские выступления с экономической ситуацией

22:06 20.03.2019
Глава Якутска Сардана Авксентьева. Фото со страницы администрации Якутска в соцсети
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Антимигрантские выступления в Якутске имеют, главным образом, экономические, а не националистические предпосылки. Такое мнение высказала глава города Сардана Авксентьева в ходе встречи с делегацией Киргизии во главе с зампредом Государственной службы миграции Киргизстана Саматом Токтоболотовым, сообщается на сайте администрации Якутска,

«Экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось на фоне резонансного преступления против якутянки. Ужесточение борьбы с незаконной миграцией и нелегальным бизнесом должны стать одним из механизмов в борьбе с преступностью в целом, считает Авксентьева», — говорится в сообщении мэрии.  

«Я неоднократно говорила и повторю еще раз — преступность не имеет национальности. У любого народа, к сожалению, есть люди, которые совершают гнусные преступления, и есть люди, которыми гордится каждый народ. Устанавливать виновных и назначать им меру наказания можно только в рамках правового поля», — сказала глава Якутска.

17 марта на Комсомольской площади в Якутске прошел стихийный митинг после того, как стало известно, что 23-летний киргиз изнасиловал местную жительницу.

На следующий день многотысячное антимигрантское собрание состоялось в спорткомплексе «Триумф». На встрече присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие высокопоставленные чиновники. Политики пообещали решить проблему нелегальных мигрантов и призвали не допускать противоправных действий.

Следственный комитет РФ сообщил, что обвиняемого в похищении и изнасиловании женщины арестовали, еще двое подозреваемых задержаны, пишет Znak.com.

Вместе с тем сегодня стало известно, что в Якутске задержали мужчину, который избил на улице мигранта и угрожал ему пистолетом. Также полиция сообщила об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках.  

Темы: Якутия, Межнациональные отношения в России
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 01:45
Гость: gvozd

Я неоднократно говорила и повторю еще раз — преступность не имеет национальности.
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сколько же дураков то на Руси.. или фарисеев.
20.03.2019, 23:53
Гость: Карл

Вы не укропы, Вы полипопы!!
20.03.2019, 22:55
Гость: нв

«Я неоднократно говорила и повторю еще раз — преступность не имеет национальности. У любого народа, к сожалению, есть люди, которые совершают гнусные преступления, и есть люди, которыми гордится каждый народ. Устанавливать виновных и назначать им меру наказания можно только в рамках правового поля», — сказала глава Якутска.
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А кто мешает принять законы и разогнать диаспоры в рамках правового поля.
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