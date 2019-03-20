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Глава Республики Алтай подал в отставку

09:58 20.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал президенту РФ заявление о добровольной досрочной отставке.

Бердников объяснил, что покидает пост «в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу».

Кто станет временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, пока неизвестно.

Александр Бердников руководил Алтаем с января 2006 года. В сентябре 2014 года он был переизбран на пост главы республики сроком на пять лет.

19 марта в отставку подал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Газета «Ведомости» сообщала со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что на этой неделе в отставку также могут подать главы Мурманской и Оренбургской областей, Республики Алтай и Калмыкии.

Темы: Алтайский край, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 15:30
Гость: Питон

Что новостей из соседнего Казахстана насмотрелся и решил лучше с почетом самому уйти чем потом пинком под зад за взякки и воровство.
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