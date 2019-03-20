На почте Новой Москвы в посылках обнаружили снаряды Второй мировой войны

10:40

На почте в Новой Москве в двух посылках, прибывших из США, обнаружили снаряды для авиационной пушки времен Великой Отечественной войны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, утром поступило сообщение, что 19 марта на почте в Троицком и Новомосковском административных округах при проверке посылок из США в двух из них найдены снаряды.

Прибывший на место взрывотехник установил, что это - снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом. "Один снаряд был пустым, а второй заряжался в пушку, но им не стреляли. На втором снаряде был взрыватель", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка. Личности отправителя и адресата установлены.