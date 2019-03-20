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На почте Новой Москвы в посылках обнаружили снаряды Второй мировой войны

10:40 20.03.2019
Фото с сайта wwii.space
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На почте в Новой Москве в двух посылках, прибывших из США, обнаружили снаряды для авиационной пушки времен Великой Отечественной войны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, утром поступило сообщение, что 19 марта на почте в Троицком и Новомосковском административных округах при проверке посылок из США в двух из них найдены снаряды.

Прибывший на место взрывотехник установил, что это - снаряды от авиационной пушки М4, маркированные 1943 годом. "Один снаряд был пустым, а второй заряжался в пушку, но им не стреляли. На втором снаряде был взрыватель", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Боеприпасы направлены на исследование. По данному факту проводится проверка. Личности отправителя и адресата установлены.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 16:44
Гость: тень на плетень

Да ладно Вам, искать черную кошку там где ее нет.
Один коллекционер отправил в/раритеты другому, иное дело что не хватило ума проверить их начинку-состояние иль инициатор ВВ был давно протухший.
На ровном месте мастырят архи."заботу".
20.03.2019, 16:12
Гость: ABCD

Очень похоже на очередную провокацию США, такие предметы НЕ могли просто так пройти через кучи сканеров и рентгенов таможни США помешанной на поиски запрещённых предметов и всяких "террористических вещей".
США опять пытаются прощупывать РФ, неделю назад их дипломат так же пытался провести миномётную мину через таможню РФ.
20.03.2019, 16:09
Гость: опять журнализды жгут

С какого бодуна пустой снаряд стал боеприпасом?
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