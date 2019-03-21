Полиция возбудила уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства, приведшее к возбуждению уголовного дела. Поводом для этого стали публикации интернет-изданий, «выражавших негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации, пишет «Коммерсант».

По данным издания, поводом для подачи заявлений стали публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые выражают негативную оценку деятельности Рогозина на посту главы госкорпорации. В частности, 14 декабря 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал статью, в которой говорилось, что «украденные из госказны деньги глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации», а также утверждалось, что «за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина».

В «Роскосмосе» «Коммерсану» официально подтвердили факт подачи Дмитрием Рогозиным заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства, но комментировать ход следственных действий отказались.

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.