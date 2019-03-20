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Путин назначил главой Калмыкии экс-чемпиона мира по кикбоксингу

13:31 20.03.2019
Бату Хасиков
Фото с сайта 24smi.org
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Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии стал бывший кикбоксер Бату Хасиков, который занимал пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости. Тем же указом глава государства снял с должности главу региона Алексея Орлова, который возглавлял Калмыкию с 2010 года.

Ранее на своей странице в Facebook Орлов написал, что подал заявление об отставке. В своем сообщении он уточнил, что находится на должности более восьми лет и не планирует участвовать в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2019 года.

Также об уходе с занимаемых должностей сообщили глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Бату Хасиков — российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Ранее избирался депутатом парламента Калмыкии (2008-2012), также представлял республику в Совете Федерации (2012-2014). В 2017 году был назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Темы: Республика Калмыкия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 19:50
Гость: **

Как быть.. попробую угадать.. может выборы, конкурентные.. пусть Бату выйдет на дебаты и расскажет... как могут не только лишь все..
20.03.2019, 19:16
Гость: Беспредел

Спортивных чемпионов на политическом поле вместо приличествующих им стадиоов?Помнится один борец из безмерно расплодившихся в России разных школ ничего хорошего не принес народу.
20.03.2019, 18:33
Гость: Сейчас в политике

наиболее востребованы умеющие вовремя перед нужным человеком сесть на шпагат.
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