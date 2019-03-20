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Путин пообещал иностранным бизнесменам комфортные условия

18:13 20.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия готова пойти на все необходимое для комфортной работы иностранного бизнеса в стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с британскими бизнесменами.

«Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы наши иностранные инвесторы, наши партнеры и друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки», — приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил российский лидер, отношения Москвы и Лондона переживают не лучшие времена. Это мешает тем лицам, кто занимается «позитивной работой», подчеркнул Путин.

«Несмотря на все проблемы межгосударственных отношений, нужно признать, что они существуют благодаря людям, которые настроены на позитив», — сказал глава государства.

По словам президента, для многих иностранных бизнесменов Москва уже давно «не чужой город», поскольку они на протяжении многих лет работают в России. На встрече в Кремле с руководителями крупных компаний Великобритании Путин поблагодарил исполнительного директора BP Роберта Дадли за инициативу встретиться в таком составе. Он подчеркнул, что встречи с зарубежными бизнес-партнерами приносят позитивные плоды.

«Как правило, это помогает определиться с вопросами взаимодействия по самым разным направлениям. Помогает нам понять, что беспокоит наших партнеров, если такое беспокойство есть, определить наиболее перспективные направления нашего сотрудничества», — заключил российский лидер.

В феврале Роберт Дадли на встрече с Владимиром Путиным предложил организовать в России круглый стол представителей российского и британского бизнеса. Глава государства подержал эту инициативу и выразил готовность встретиться с участниками этого мероприятия.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.03.2019, 21:45
Гость: Не.

Дерипаскам.
20.03.2019, 21:45
Гость: Путин пообещал иностранным бизнесменам

Наш "типа царь" бросил обещать гражданам страны, начал совать свои "обещалки" инстранцам.
Ай, молодца!
20.03.2019, 21:44
Гость: Почему

В коммунистический Китай с нерыночной экономикой иностранцы с удовольствием инвестируют.
А в демократическую Россию с рыночной экономикой уже как 20 лет иностранных инвесторов зазывают,но инвестиций мало.
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