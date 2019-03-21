«Пиковая дама. Зазеркалье»: скелеты в шкафах частных интернатов

Фильм ужасов «Пиковая дама. Зазеркалье» вышел в российский прокат 14 марта

Чудом выжив в страшной автомобильной катастрофе, Оля и ее единоутробный брат Артем потеряли маму. Отец не стал церемониться с детьми и отправил их в загородный элитный частный интернат. Трудности адаптации к новым условиям усугубляются у сестры с братом тем, что между ними никогда не было доверительных отношений, и экстремальная ситуация их не сблизила, а возвела новую стену отчуждения.

Олю быстро берут в оборот новые друзья и подруги, а вот Артем встает на скользкую дорожку. Обнаружив в интернате закрытый подвал, куда воспитанникам заведения вход строго воспрещен, тоскующий по маме мальчик устанавливает контакт с потусторонними силами. Дьявольская машина, которую поневоле запускает маленький медиум, перемелет в своих жерновах многих…

Хоррор «Пиковая дама. Черный обряд» собрал в российском прокате неплохую кассу. Однако «Зазеркалье» не является его прямым продолжением: герои новые, дама – тоже не та, остается неизменным лишь сам механизм вызова злобного духа безумной маньячки. Режиссер исходного фильма Станислав Подгаевский известен как певец московских спальных районов, а вот его преемник Александр Домогаров-младший предпочел пройти проторенной дорожкой, задействовав в фильме дореволюционный особняк с темной историей.

В выборе локации есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, создатели «Зазеркалья» изо всех сил стараются нарулить готическую атмосферу. С другой – интернат у них подучился диковинным гибридом современного элитного учебного заведения, мрачного приюта викторианской Англии и советского детдома 60-х. Остается лишь посочувствовать декораторам, вынужденным тащить на съемочную площадку кучу хлама из совершенно разных эпох.

Сюжет довольно предсказуем, но с определенного момента развивается динамично и зрителей в напряжении держит. Череда смертей происходит, пожалуй, даже слишком стремительно для фильмов подобного жанра. С социальным подтекстом в «Зазеркалье» тоже полный порядок: от детям, которые не нужны собственным родителям, ничего хорошего ждать не приходится. А уж желаний их стоит бояться вдвойне.

Александр Домогаров-младший заявил о себе как о многообещающем режиссере. Пока в его дебютном полнометражном фильме нет чувства стиля и единой генеральной линии, но такие вещи нарабатываются со временем. Во всяком случае, в выборе актера на роль Артема он проявил дальновидность, выбрав для нее своего партнера по «Елкам» Даниила Муравьева-Изотова, где мальчик, как ни странно, тоже был озадачен поисками своей мамы.

Ждем от Домогарова-младшего новой премьеры «Пальма» – на сей раз о реальной собаке, искавшей в аэропорту своего погибшего хозяина.

Кадры с сайта kinopoisk.ru