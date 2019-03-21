Медведев заявил о снижении темпов выполнения целевых программ

18:07

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выполнение федеральных целевых программ в 2018 году оказалось хуже, чем в 2017-м.

«Фактически уровень финансирования, к сожалению, не превысил 82%, то есть исполнение расходов в 2018 году хуже по сравнению с 2017 годом, тогда было около 90%», – сказал Медведев в рамках сегодняшнего заседания правительства.

По его словам, сейчас в России действуют 24 федеральные целевые программы (ФЦП). «В целом они выполняются активно, но вопросы остаются по реализации только одной федеральной целевой программы, за которую отвечает «Роскосмос», – сказал Медведев.

В бюджете на 2018 год на финансирование ФЦП было предусмотрено около 500 млрд руб., большую часть этой суммы планировалось направить на научные исследования и экспериментальные разработки, сказал премьер-министр.

Медведев также обратил внимание на то, что снизились показатели софинансирования из региональных и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Он также подчеркнул, что затянувшаяся корректировка параметров финансирования ФЦП тормозит их исполнение, сообщает «Право.ру».

«Время согласовывать определенные показатели установлено, эта задача министерств. Эту работу нужно делать как можно быстрее», – сказал Медведев.

Также премьер-министр сказал, что люди не должны страдать от высоких цен на бензин. «Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен», – сказал он, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов.

Также министры обсуждали и законопроекты. Один из них направлен на освобождение людей от «зарплатного рабства», которое и так должно было быть искоренено в 2014 году со вступлением в силу соответствующего закона, но нарушения прав сотрудников в возможности выбора банка для получения зарплаты имеют место быть.

Обсуждаемый сегодня документ усилит ответственность работодателей, препятствующих праву работника на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтруда.

По закону работник может выбирать зарплатный банк, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода денег не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы, но каких-либо штрафных санкций за препятствие работодателя на смену банка сейчас нет.

Разработанные Минтрудом законопроекты предусматривают увеличение срока предупреждения работодателя с пяти до 15 дней, а также введение административной ответственности.

Так, если работодатель будет мешать своему сотруднику выбрать банк, их планируется штрафовать от 10 000 до 20 000 руб. (для должностных лиц). Штраф для предпринимателей без оформления юрлица составляет 1000–5000 руб., для юрлиц – 30 000–50 000 руб.