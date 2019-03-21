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После проверок Счетной палаты уволено руководство дирекции Минкульта

23:48 21.03.2019
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Руководящий состав дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта был уволен после того, как Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств, пишет «Коммерсант».

«В целях устранения выявленных нарушений Минкультуры России были приняты решения о смене руководящего состава дирекции и обновлении управленческой команды»,— говорится в сообщеии ведомства.

В течение 2018 года из 132 работников дирекции своих постов лишились 56, в том числе руководитель, его заместители и главный бухгалтер.

«Новой структуре дирекции поставлены задачи по устранению нарушений действующего законодательства с учетом надлежащего планирования и освоения выделенных бюджетных средств, увеличения прозрачности хода выполнения работ, соблюдения процедур при определении подрядных организаций»,— добавили в министерстве.

СП ранее пришла к выводу, что дирекция Минкульта в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб. Всего контрольный орган оценил ущерб и риски ущерба почти в 57 млн руб. Доклад о нарушениях был направлен президенту России Владимиру Путину, ФАС и правительству.

Темы: Министерство культуры РФ, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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22.03.2019, 06:02
Гость: Трезвый

вывод. Почему за финансовые нарушения своих подчиненных не наказан сам министр культуры. Видимо он входит в касту неприкасаемых команды гаранта и его критика уже запрещена законом.
22.03.2019, 04:53
Гость: Чукча

А почему уволено, а не посажено?
21.03.2019, 23:58
Гость: Питон

Чиновники ухитрились даже российскую культуру продать не говоря об остальном более осязаемом.
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