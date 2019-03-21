После проверок Счетной палаты уволено руководство дирекции Минкульта

23:48

Руководящий состав дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта был уволен после того, как Счетная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств, пишет «Коммерсант».

«В целях устранения выявленных нарушений Минкультуры России были приняты решения о смене руководящего состава дирекции и обновлении управленческой команды»,— говорится в сообщеии ведомства.

В течение 2018 года из 132 работников дирекции своих постов лишились 56, в том числе руководитель, его заместители и главный бухгалтер.

«Новой структуре дирекции поставлены задачи по устранению нарушений действующего законодательства с учетом надлежащего планирования и освоения выделенных бюджетных средств, увеличения прозрачности хода выполнения работ, соблюдения процедур при определении подрядных организаций»,— добавили в министерстве.

СП ранее пришла к выводу, что дирекция Минкульта в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб. Всего контрольный орган оценил ущерб и риски ущерба почти в 57 млн руб. Доклад о нарушениях был направлен президенту России Владимиру Путину, ФАС и правительству.