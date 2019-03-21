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Климкин потребовал у России компенсацию за «века оккупации»

08:25 21.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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В то время как в Госдуме считают долг Киева, в украинском МИД предлагают высчитать с России компенсацию «за века российской оккупации». Это стало своего рода ответом российской стороне.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение депутатами Госдумы РФ вопроса о взыскании с Киева долгов за Крым. На своей странице в Facebook он заметил, что Украине тоже полагается компенсация.

«Почему-то у нас никому даже в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины. А хотя…» — написал Климкин, проиллюстрировав свою точку зрения «задумчивым» смайликом. Намерения российских депутатов взыскать долг он назвал «кризисом жанра».

Под управлением Украины Крым находился 23 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Киев обязан возместить полуострову понесенные за это время потери и «непорядочное» обхождение. Под последним Володин имел в виду нарушение прав на образование на родном языке, развал экономики Крыма и Севастополя.

В 2014 году, после проведенного референдума, Крым стал российским регионом. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% населения Севастополя.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 13:58
Гость: Москва

А как насчет культурной оккупации, что ни кинофильм 50 х годов прошлого века, то про великих укров, строящих социализм. Все кричали: евреи захватили власть, а власть то захватили украинцы, что ни фамилия, то украинские корни, да и сейчас тоже самое. Так, что еще не известно кто кого оккупировал.
21.03.2019, 13:42
Гость: Бтр

Клим Павлинкин не перестает смешит, скоро будет на пару с кофтуном в шоу "тупой и еще тупее"::))
21.03.2019, 13:35
Гость: схимник Пафнутий

На кормление просятся убогие , теперь сами сами , не всё коту масленица.
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