Климкин потребовал у России компенсацию за «века оккупации»

08:25

В то время как в Госдуме считают долг Киева, в украинском МИД предлагают высчитать с России компенсацию «за века российской оккупации». Это стало своего рода ответом российской стороне.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение депутатами Госдумы РФ вопроса о взыскании с Киева долгов за Крым. На своей странице в Facebook он заметил, что Украине тоже полагается компенсация.

«Почему-то у нас никому даже в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины. А хотя…» — написал Климкин, проиллюстрировав свою точку зрения «задумчивым» смайликом. Намерения российских депутатов взыскать долг он назвал «кризисом жанра».

Под управлением Украины Крым находился 23 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Киев обязан возместить полуострову понесенные за это время потери и «непорядочное» обхождение. Под последним Володин имел в виду нарушение прав на образование на родном языке, развал экономики Крыма и Севастополя.

В 2014 году, после проведенного референдума, Крым стал российским регионом. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% населения Севастополя.