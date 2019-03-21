Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

10:28

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила, что попросила президента РФ о своей досрочной отставке.

«Дожидаясь выборов, я попросила президента страны Владимира Путина о досрочной отставке. Я сделала это для того, чтобы тот человек, который придет сюда успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, надежды северян услышать и, опираясь на них, строить дальнейшую работу», — сказала Ковтун.

Она добавила, что считает полезным обновление власти, поэтому отказывается от участия в грядущих выборах. При этом Ковтун призналась, что принятое решение было осознанным и трудным, однако она покидает пост губернатора «с чувством удовлетворения и даже гордости». Вместе с командой удалось создать «мощный фундамент для развития будущего», подчеркнула губернатор.

Ковтун возглавляла регион с 2012 года.

Отставка Ковтун — уже четвертая на этой неделе среди глав субъектов РФ. 19 и 20 марта в отставку подали главы Челябинской области, Калмыкии и Республики Алтай.