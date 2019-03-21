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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

10:28 21.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила, что попросила президента РФ о своей досрочной отставке.

«Дожидаясь выборов, я попросила президента страны Владимира Путина о досрочной отставке. Я сделала это для того, чтобы тот человек, который придет сюда успел до сентября войти в курс дела, познакомиться с регионом, людьми, определить первоочередные действия, надежды северян услышать и, опираясь на них, строить дальнейшую работу», — сказала Ковтун.

Она добавила, что считает полезным обновление власти, поэтому отказывается от участия в грядущих выборах. При этом Ковтун призналась, что принятое решение было осознанным и трудным, однако она покидает пост губернатора «с чувством удовлетворения и даже гордости». Вместе с командой удалось создать «мощный фундамент для развития будущего», подчеркнула губернатор.

Ковтун возглавляла регион с 2012 года.

Отставка Ковтун — уже четвертая на этой неделе среди глав субъектов РФ. 19 и 20 марта в отставку подали главы Челябинской области, Калмыкии и Республики Алтай.

Темы: Мурманская область, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 13:22
Гость: Интересно

из чего состоит этот мощный фундамент если не секрет? Надо так понимать нахождение на таком ответственном посту это развитие прежде всего экономики региона, ввод новых мощностей, создание рабочих мест, решение социальных вопросов, строительство инфраструктуры региона, а что стоит за словами ,,Мощный фундамент,, ? не понятно, наверное что то начали строить фундамент заложили мощный на том и все осталось.
21.03.2019, 12:20
Гость: %!

Очень жаль что уходит,с ней было очень стабильно в области,таких нужно продвигать выше во власти .
21.03.2019, 12:05
Гость: Не Мойша

Где баба хозяин,там чёрт управляющий...
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